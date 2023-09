Moradores de Samambaia poderão trocar lâmpadas antigas por modelo LED

Ação ocorre até 30 de setembro com expectativa de trocar 2,5 mil unidades em casas da região. Na iluminação pública, GDF já substituiu mais de 80 mil luminárias nas ruas da cidade

Moradores de Samambaia estão tendo a oportunidade de trocar lâmpadas convencionais por lâmpadas de LED (Diodo Emissor de Luz) com o objetivo diminuir o desperdício e promover o uso eficiente e racional de energia elétrica.

A ação do projeto Energia com Cidadania, promovido pela concessionária de distribuição de energia da capital e regulado pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), ocorre até o dia 30 de setembro em toda a região, por meio de unidades móveis da distribuidora. A expectativa é trocar aproximadamente 2,5 mil lâmpadas e orientar a população sobre como utilizar racionalmente os equipamentos elétricos.

Na ação, os moradores poderão trocar até cinco lâmpadas incandescentes ou fluorescentes por lâmpadas de LED, que são 40% mais econômicas. Para receber o kit de lâmpadas novas, os moradores residenciais ou rurais-residenciais devem residir na comunidade ou estar cadastrados na Tarifa Social de Energia Elétrica (TSEE).

Os participantes também não podem ter débitos com a concessionária e é necessário levar a conta de energia junto com a documentação de identificação do titular e até cinco lâmpadas incandescentes ou fluorescentes usadas (com potência igual ou superior a 15W).

O administrador de Samambaia, Marcos Leite, destaca a importância da ação para moradores da região. “Além de a luz de LED ter uma qualidade diferente, vai doer menos no bolso da população – especialmente no orçamento das pessoas com baixa renda. Sem falar na importância para o nosso meio ambiente”, aponta.

Segundo Marcos Leite, cerca de 80 mil lâmpadas de LED já foram instaladas na iluminação pública de Samambaia, substituindo as convencionais nas ruas. A meta do Governo do Distrito Federal (GDF) é alcançar 100% da cidade iluminada pelas lâmpadas LED em breve.

“Lembro da época em que começamos a trocar as luzes. Os moradores ficaram muito felizes. Além de trazer uma segurança maior para a população”, disse Leite. Ele acentua que a troca da iluminação é um avanço grande e que pretende fazer a mudança chegar às áreas rurais de Samambaia.

Com informações da Agência Brasília