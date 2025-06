Beyoncé interrompe show por falha técnica que quase derruba carro suspenso

ARACAJU, SE (FOLHAPRESS)

A cantora Beyoncé fez o público passar por um grande susto na noite de sábado (28) durante um show no NRG Stadium, em Houston, nos Estados Unidos, com sua turnê Cowboy Carter and Rodeo Chitlin Circuit.

Durante um dos momentos mais emblemáticos do show, na música “16 Carriages”, Beyoncé entra em um carro, que é suspenso para o alto, atravessando toda a arena de show.

No entanto, durante a apresentação, o carro começou a inclinar e ficar com uma forma estranha. O veículo estava em cima de uma das arquibancadas lotadas de fãs da cantora.

Com medo de algo pior acontecer, Beyoncé parou de cantar e começa a gritar “pare” repetidamente, levando os fãs que estavam no local a ficarem apreensivos.

Dois minutos depois, Beyoncé conseguiu ajustar o problema, e foi aplaudida por todos na plateia. Ela pediu desculpas pelo imprevisto.

“Obrigado a todos pela paciência. Eu quero agradecer vocês por me amarem. Se eu caísse, sei que vocês me pegariam”, disse ela. Por causa do caso, diversos pedidos para que o número parasse nos shows foi feito por fãs nas redes sociais.