A Viagem: Carmem expõe monstruosidade do passado de Mauro pra Lisa

Um segredo aterrador virá à tona nos próximos capítulos da reprise de A Viagem, no Vale a Pena Ver de Novo. Carmem, que sempre demonstrou desconforto na presença de Mauro, finalmente revela o motivo de sua inquietação — e o passado é mais sombrio do que se imaginava.

A verdade vem à tona quando Lisa começa a se envolver seriamente com Mauro. Incomodada com o rumo da relação, Carmem decide abrir o jogo e choca a amiga com uma revelação devastadora. Ela conta que, tempos atrás, teve um encontro íntimo com o empresário, que começou como uma noite romântica, mas terminou em puro terror psicológico.

Lisa ficará revoltada com Mauro após descobrir a história

“Ele gravou tudo sem minha permissão”, desabafa Carmem. O que era para ser apenas um momento entre dois adultos se transformou em um pesadelo. Mauro usou o vídeo da relação como arma de chantagem, ameaçando expor a gravação para Diná, caso Carmem o denunciasse. Com medo de perder o emprego na locadora e ser humilhada, ela se calou — até agora.

No dia seguinte à revelação, Mauro tenta bancar o arrependido e aparece com flores na casa de Lisa. Mas se depara com uma mulher firme e decidida. “Você é um monstro! Eu sei de tudo”, dispara Lisa, em uma das cenas mais tensas da novela.

Carmem enfrenta Mauro

Desmascarado, Mauro tenta se livrar da culpa com cinismo, alegando que Carmem inventou tudo por ciúmes e porque ainda estaria apaixonada por ele. No entanto, a cabeleireira entra na conversa e enfrenta o ex-agressor de cabeça erguida: “Você não tem mais poder sobre mim”.

Livre da chantagem, Carmem toma uma atitude definitiva: pede demissão da locadora e, junto com Lisa, expulsa Mauro de suas vidas. Um encerramento digno para um ciclo de abuso e medo — e um grito de liberdade para quem já sofreu calada por tempo demais.