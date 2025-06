Guerreiros do Sol: Coronel Elói é assassinado

Um momento de celebração termina em tragédia em Guerreiros do Sol. Após desafiar os altos preços de Bosco e abrir um armazém popular ao lado de Rosa, o Coronel Elói acaba sendo vítima de uma emboscada fatal.

Com o comércio bombando de clientes durante todo o dia, o casal comemora o sucesso da empreitada que desbancou o monopólio do rival. Enquanto isso, Bosco amarga a ausência de fregueses e reclama: “Teu pai está vendendo carne seca a preço de carniça”.

Ao lado de Idálio, o comerciante se mostra disposto a tudo para reverter a situação. “Quer lhe quebrar. Depois coloca o preço lá em cima”, rebate o comparsa, dando início a um plano sombrio. Bosco é direto: “Fim do dia a rua fica vazia. Não é difícil resolver o caso sem que os outros vejam”.

Na calçada do armazém, Elói e Rosa trocam palavras carinhosas. “E o outro lá, o tal de Bosco, à mingua, dia a dia. Quero que ele se dane”, dispara o coronel, confiante. Emocionada, Rosa responde: “Eu sou testemunha do quanto tu mudou. Do quanto tu se esforçaste pra ser um homem melhor. Do quanto tu me ama”.

Mas a felicidade dura pouco. No instante em que se abraçam, Elói é baleado no peito e cai morto diante da esposa, que entra em desespero. A brutalidade do ataque choca a todos e promete mudar os rumos da novela.