Dona de Mim: Abel sofre morte brutal em plano cruel

Nos próximos capítulos de Dona de Mim, o público será surpreendido com um acontecimento trágico: a morte de Abel, um dos personagens mais carismáticos da trama de Rosane Svartman. O empresário, que comanda a fábrica Boaz, será vítima de uma emboscada fria e calculada, fruto de uma aliança perversa entre dois personagens.

O empresário será assassinado

Quem lidera o plano é Jaques, irmão de Abel e cada vez mais insatisfeito com o protagonismo do parente na empresa. Movido por inveja e ambição, ele toma uma decisão drástica: “sabotar o freio do carro do pai adotivo de Sofia”, conforme revelado. Mas Jaques não age sozinho.

O golpe tem a colaboração de Danilo, motorista que já demonstrou interesse por Filipa, mas agora se revela cúmplice do crime. É ele quem manipula o veículo de Abel, resultando em um acidente terrível e fatal.

Danilo e Jaques serão os responsáveis pelo crime.

Segundo informações divulgadas pelo portal Leo Dias, a cena vai ao ar no dia 25 de julho e promete ser um divisor de águas na novela. A morte de Abel marca uma virada sombria na trama, colocando os filhos do empresário em rota de colisão com Jaques, que fingirá luto enquanto tenta tomar o controle da Boaz.