Vale Tudo: Odete arma vingança cruel contra Raquel após flagrar reaproximação com Ivan

Nos próximos capítulos de Vale Tudo, a poderosa Odete Roitman mostrará mais uma vez do que é capaz quando se vê ameaçada. A empresária descobrirá que Ivan está cada vez mais próximo de Raquel e que o romance entre eles pode reacender, o que a levará a tomar uma atitude drástica: sabotar a rival e impedir a separação do genro com Heleninha.

O que parecia uma tentativa de salvar o casamento, com uma mudança para a Itália, vai acabar se tornando um desastre. Ivan perceberá que Heleninha segue enfrentando inseguranças e dificuldades com o vício, e o relacionamento começará a desmoronar ainda no exterior.

Odete decide armar plano contra Ivan

De volta ao Brasil, Ivan estará abalado e sem esperanças na relação. É nesse momento que o destino o coloca frente a frente com Raquel. O reencontro dos dois será cheio de emoção, e um beijo apaixonado marcará o retorno da antiga chama. A relação proibida, no entanto, não passará despercebida.

Raquel e Ivan se reaproximam

Odete logo ficará sabendo da aproximação. Ela pressionará o genro, ainda sem saber que já houve traição. “Ela está convencida de que ele vai largar Heleninha para voltar com a ex”, revelam fontes da novela.

E é aí que Odete Roitman mostrará toda sua frieza. Determinada a manter o casamento da filha a qualquer preço — e, claro, seu poder sobre a família —, ela traçará um plano cruel para destruir o negócio de Raquel: o restaurante que a mocinha batalhou tanto para erguer.

Com Ivan prestes a oficializar o divórcio e assumir Raquel de vez, Odete fará de tudo para virar o jogo.