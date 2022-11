Rodada final da Copa terá jogos simultâneos às 12h e às 16h

Não há mais partidas às 7h (de Brasília), apenas às 12h e às 16h, em cada um desses horários serão realizados dois confrontos do mesmo grupo

Chegou ao fim nesta segunda-feira (28) a segunda rodada da fase de grupos da Copa do Mundo do Qatar. A partir desta terça (29), muda a rotina de jogos, que definirão os classificados às oitavas de final.

Não há mais partidas às 7h (de Brasília), apenas às 12h e às 16h, sendo que em cada um desses horários serão realizados dois confrontos do mesmo grupo, para que não haja favorecimento a alguma seleção.

Assim, os jogos das 12h desta terça serão do Grupo A. Líder com 4 pontos, a Holanda encara o lanterna e já eliminado Qatar, enquanto o Equador, segundo, com os mesmos 4, decide a outra vaga com Senegal, que tem 3. Quem vencer deste último duelo se classifica ao mata-mata.

Os confrontos das 16h serão do Grupo B, em que todas as seleções ainda têm chances de classificação. Com 4 pontos, a Inglaterra é que está em melhor posição, uma vez que enfrenta o lanterna País de Gales, que somou apenas 1 ponto. O outro confronto será entre Irã (segundo, com 3 pontos) e Estados Unidos (terceiro, com 2).

Quarta-feira (30)

12h – Tunísia x França (Grupo D)

12h – Austrália x Dinamarca (Grupo D)

16h – Polônia x Argentina (Grupo C)

16h – Arábia Saudita x México (Grupo C)

Quinta-feira (1º)

12h – Croácia x Bélgica (Grupo F)

12h – Canadá x Marrocos (Grupo F)

16h – Japão x Espanha (Grupo E)

16h – Costa Rica x Alemanha (Grupo E)

Sexta-feira (2)

12h – Coreia do Sul x Portugal (Grupo H)

12h – Gana x Uruguai (Grupo H)

16h – Camarões x Brasil (Grupo G)

16h – Sérvia x Suíça (Grupo G)