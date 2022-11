Tite diz que seleção sente falta de Neymar, mas ainda tem criatividade

Sem Neymar, Tite escalou a seleção brasileira com Lucas Paquetá de meia central e Fred como segundo volante

Gabriel Carneiro, Igor Siqueira, Danilo Lavieri e Pedro Lopes

A seleção brasileira venceu a Suíça por 1 a 0 no primeiro jogo depois da lesão de Neymar. Substituído no segundo tempo da vitória sobre a Sérvia na primeira rodada da Copa do Mundo do Qatar, o camisa 10 tem prazo indefinido para o retorno. Sem ele e também sem o lateral-direito Danilo, o time foi a campo nesta segunda-feira (28) e garantiu classificação para as oitavas de final.

De acordo com Tite, o Brasil poderia ter tido melhor desempenho no estádio 974 se tivesse Neymar em campo. “No primeiro jogo sem Neymar vocês escolheram como estrela o Casemiro. Isso é porque a equipe faz a estrela. Claro que o Neymar tem atributos diferentes, ele num momento mágico ele finta um, dribla, clareia, ele tem essa capacidade. Então sente, sim, falta do Neymar. O poderio criativo da equipe existe, mas sente”, disse o treinador, antes de elogiar as possibilidades que tem na ausência do camisa 10: “Outros jogadores estão nesse processo e podem dar capacidade criativa”, concluiu.

Sem Neymar, Tite escalou a seleção brasileira com Lucas Paquetá de meia central e Fred como segundo volante. Curiosamente, os dois foram substituídos ou no intervalo ou no começo do segundo tempo. Além do trio de ataque titular formado por Raphinha, Vini Jr e Richarlison, também entraram em campo Rodrygo, Antony e Gabriel Jesus entre opções ofensivas.

Questionado sobre o fato de Rodrygo não ter sido titular no estádio 974, Tite disse que vê o elenco com jogadores de alto nível para fazer suas escolhas: “Tem um processo de quatro anos de construção. Quem venceu hoje foi o processo, o tempo para os atletas terem a naturalidade e dando oportunidade. Senão, é muito difícil. Fora o trabalho todo, o resultado consolida o processo. E aí estão as qualidades técnicas individuais. Em outro momento foi Martinelli, Neymar, Danilo? a equipe toda te traz e nisso está inserido, porque é grande jogador, o Rodrygo.”

O próximo jogo da seleção é na sexta-feira (2), contra Camarões. O Brasil já está classificado, mas Tite não disse se pretende poupar jogadores.