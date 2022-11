Com Brasil classificado para oitavas, veja quem seleção pode enfrentar e quando será o jogo

Na próxima fase, a seleção brasileira enfrentará uma das equipes que estão no grupo H, formado por Portugal, Uruguai, Coreia do Sul e Gana

O Brasil já garantiu sua vaga nas oitavas de final da Copa do Mundo 2022. A classificação foi assegurada após a vitória por um a zero contra a Suíça nesta segunda-feira (28), em partida válida pela segunda rodada do grupo G.

Na próxima fase, a seleção brasileira enfrentará uma das equipes que estão no grupo H, formado por Portugal, Uruguai, Coreia do Sul e Gana. A definição do adversário, no entanto, dependerá da posição dos classificados, inclusive do Brasil.

De acordo com o regulamento da Copa do Mundo 2022, as duas melhores equipes de cada um dos oito grupos da primeira fase da competição avançam para as oitavas de final.

Os chaveamentos são pré-determinados e os primeiros colocados de um grupo jogam contra os segundos colocados do grupo seguinte.

O Brasil ainda não tem a primeira posição do grupo G assegurada definitivamente, mas está bem próximo disso.

Para terminar na liderança de sua chave dependendo apenas de si, a seleção de Tite precisa ao menos de um empate contra a equipe de Camarões na rodada final da primeira fase. O jogo será disputado na sexta-feira (2/12), às 16h.

Mesmo em caso de derrota, o Brasil ainda pode ficar em primeiro lugar. A liderança só seria perdida se a Suíça conseguisse, em seu jogo, reverter a vantagem brasileira de três gols no saldo de gols da competição.

No mesmo dia dos jogo finais do grupo do Brasil na primeira fase, às 12h, as quatro possíveis adversárias da seleção nas oitavas jogarão pela última rodada do grupo H. As partidas serão disputadas entre Portugal e Coreia do Sul; e Uruguai e Gana.

Se a primeira fase da Copa terminasse agora, a adversária do Brasil nas oitavas seria a seleção de Gana, que está no segundo lugar de sua chave.

A vitória parcial de Portugal contra o Uruguai, nesta segunda, está garantindo a presença dos portugueses nas oitavas de final. As outras três seleções do grupo H seguem com chance de classificação. Se o resultado for confirmado, no entanto, Coreia do Sul e Uruguai não têm mais chances de terminar na primeira posição.

Se ficar em primeiro lugar de seu grupo, o Brasil jogará as oitavas de final no dia 5 de dezembro, às 16h.

Se terminar a fase de grupos na segunda posição do grupo G, a seleção jogará as oitavas de final no dia seguinte, 6 de dezembro, também às 16h.