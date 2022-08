Osaka e Raducanu decepcionam e são eliminadas logo na estreia no US Open

Duas campeãs do Grand Slam americano, a japonesa Naomi Osaka e a britânica Emma Raducanu foram eliminadas logo na rodada de abertura

A zebra atravessou a chave feminina do US Open na rodada noturna de terça-feira. Duas campeãs do Grand Slam americano, a japonesa Naomi Osaka e a britânica Emma Raducanu foram eliminadas logo na rodada de abertura. Dona de dois títulos em Nova York, Osaka foi superada pela local Danielle Collins por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (7/5) e 6/3.

Foi a primeira vitória de Collins sobre Osaka em quatro jogos disputados pelas duas tenistas no circuito. A americana não jogava desde julho, por conta de problemas físicos, mas vinha de sua primeira final de Grand Slam na carreira, no Aberto da Austrália, em janeiro deste ano.

Número 7 do mundo em julho e atual 19ª do ranking, Collins fez duelo equilibrado com Osaka. A tenista da casa obteve apenas uma quebra de saque a mais que a rival (3 a 2), registrou duas bolas vencedoras a menos (23 a 25) e até cometeu mais erros não forçados: 24 a 19. Mas foi mais eficiente nos pontos mais importantes da partida.

Ao fim da partida, Osaka lamentou a performance abaixo do esperado. “Sou o tipo de pessoa que pensa muito, até o ponto em que penso demais. Algumas vezes, quando estou jogando, preciso dizer a mim mesma para parar de pensar, apenas para ir no instinto”, comentou a ex-número 1 do mundo.

Na segunda rodada, Collins vai enfrentar a espanhola Cristina Bucsa, que saiu do qualifying e é a atual 118ª do ranking.

Outra a se despedir de forma precoce do US Open foi a britânica Emma Raducanu. Ela não conseguiu defender o título conquistado de forma surpreendente no ano passado e se tornou a terceira tenista a perder logo na estreia um ano após faturar o troféu – as outras foram a russa Svetlana Kuznetsova e a alemã Angelique Kerber. A atleta de 19 anos foi superada pela veterana francesa Alize Cornet por duplo 6/3.

Ao longo da partida, Raducanu demonstrou desconforto com bolhas na mão com a qual joga e precisou de atendimento médico em quadra ao fim do primeiro set. A britânica vem enfrentando oscilações no circuito e problemas físicos desde que fez história ao faturar o US Open do ano passado. Na ocasião, se tornou a primeira do mundo, tanto no masculino quanto no feminino, a chegar ao título após passar pela fase de qualifying

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A queda precoce após a campanha histórica vai fazer a tenista sofrer dura queda no ranking da WTA. Do 11º lugar atual, ela deve aparecer na modesta 80ª colocação na próxima atualização da lista.

Estadão Conteúdo