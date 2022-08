Bia Haddad Maia e Thiago Monteiro estreiam com vitória no US Open

O Brasil ainda tem quatro representantes na chave de duplas masculinas, cujos jogos ainda não foram marcados

Número 15 do ranking da Associação de Tênis Feminino (WTA, na sigla em inglês), Beatriz Haddad Maia iniciou a participação na chave de simples do US Open de forma avassaladora. Nesta segunda-feira (29), a paulista não tomou conhecimento da croata Ana Konjuh (117ª) e precisou de apenas uma hora para vencer por 2 sets a 0, sem ceder games à adversária (duplo 6/0). Foi a primeira vitória da carreira no Grand Slam realizado em Nova York (Estados Unidos).

Na segunda rodada, a brasileira terá pela frente a canadense Bianca Andreescu (48º), que estreou superando a francesa Harmony Tan (112ª) por 2 sets a 1 (6/0, 3/6 e 6/1), após uma hora e 39 minutos de jogo. A partida está prevista para ocorrer na quarta-feira (31), ainda sem horário definido.

“Estou contente com minha estreia. Foi uma primeira rodada positiva. Sabia que precisaria de bastante humildade e disciplina. A primeira rodada é sempre um jogo muito duro para todo mundo. Consegui controlar bem minhas emoções”, declarou a tenista, via assessoria de imprensa.

Bia também disputará a chave de duplas do US Open. A paulista, 23ª melhor duplista do ranking mundial, competirá ao lado da cazaque Anna Danilina (19ª). A estreia será contra a polonesa Magda Linette (41ª) e a sérvia Aleksandra Krunic (43ª), em data a ser decidida.

Quem também largou com vitória nesta segunda foi Thiago Monteiro. O cearense, número 67 do ranking de simples da Associação dos Tenistas Profissionais (ATP), superou o eslovaco Alex Molcan (40º) por 3 sets a 1 (6/4, 4/6, 6/4 e 6/1), em duas horas e 39 minutos. Foi também a primeira vez que ele passou de fase na chave principal do US Open.

O adversário do brasileiro na segunda rodada será o russo Karen Khachanov (31º), que bateu o norte-americano Denis Kudla (96º) por 3 sets a 1 (3/6, 6/1, 6/2 e 6/2), em duas horas e nove minutos de partida. O duelo também está programado para ocorrer a partir de quarta-feira.

O Brasil ainda tem quatro representantes na chave de duplas masculinas, cujos jogos ainda não foram marcados. Brasileiro mais bem colocado na ATP entre os duplistas, o mineiro Bruno Soares (33º) disputará o Grand Slam norte-americano ao lado do britânico Jamie Murray (14º). Eles estreiam contra os anfitriões Hunter Reese (78º) e Max Schnur (88º). Conterrâneo de Bruno, Marcelo Melo (45º) e o sul-africano Raven Klaasen (73º) pegarão o argentino Máximo González (49º) e o bósnio Tomislav Brkic (51º) na primeira rodada.

Atual número dois do país nas duplas, o gaúcho Rafael Matos (38º) e o espanhol David Vega Hernandez (40º) terão pela frente o francês Fabien Reboul (69º) e o equatoriano Diego Hidalgo (79º). Também natural do Rio Grande do Sul, Marcelo Demoliner (173º) jogará com o português João Souza (296º em duplas e 59º em simples) contra o argentino Horácio Zeballos (nono) e o espanhol Marcel Granollers (11º).

Com informações da Agência Brasil