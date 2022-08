Brasilienses lideram categoria UT3 do Rally dos Sertões

Pilotos da capital largaram bem no Rally 2022

Os pilotos brasilienses largaram bem no Rally dos Sertões 2022, iniciado no último fim de semana. Dois nomes da capital lideram a categoria UT3.

Nelsinho Piquet, filho do famoso automobilista Nelson Piquet, lidera a categoria, com tempo total de 10 horas, 30 minutos e 43 segundos. Logo atrás, vem André Costa, com 10 horas, 40 minutos e 11 segundos.

A largada neste ano foi em Foz do Iguaçu-PR, passando por Umuarama-PR, Presidente Prudente-SP, Campo Grande-MS e Costa Rica-MS. Nesta quarta-feira (31), os pilotos seguem para o Mato Grosso, mais precisamente para Barra do Garças.

O Rally dos Sertões 2022 vai até o dia 10 de setembro, tendo Salinópolis-PA como cidade de chegada.