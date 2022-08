Brasil derrota Catar e passa em primeiro no Grupo B para as oitavas do Mundial do Vôlei

A seleção brasileira masculina de vôlei ratificou favoritismo e derrotou o Catar, na Eslovênia, por 3 sets a 0

A seleção brasileira masculina de vôlei ratificou favoritismo e derrotou o Catar, nesta terça-feira, em Liubliana, na Eslovênia, por 3 sets a 0, com parciais de 25/13, 25/23 e 26/24. Com o resultado, a equipe do técnico Renan Dal Zotto garantiu o primeiro lugar do Grupo B do Campeonato Mundial e aguarda o rival nas oitavas de final, que terão início no sábado

A classificação deixa o Brasil na expectativa de repetir o feito obtido desde 2002. O time nacional soma três títulos e sempre alcançou pelo menos a decisão.

Apesar de enfrentar o adversário mais fraco da chave, o time brasileiro só teve facilidades no primeiro set, quando conseguiu fechar facilmente em 25 a 13. A partir da segunda parcial, Renan começou a usar mais os jogadores reservas, na tentativa de dar ritmo a todo o elenco, pois se trata de uma competição curta.

A seleção do Catar aproveitou para equilibrar a disputa e chegou a liderar o placar do segundo set em 20/19.

Com falhas no bloqueio, principalmente nas bolas de meio, o Brasil teve dificuldades para fechar os dois últimos sets, disputados até o último ponto.

Flávio, com dez pontos, foi o maior pontuador brasileiro, seguido de Leal e Lucarelli, ambos com nove. O principal anotador da partida foi Youssef Oughlaf, do Catar, com 11 pontos

O Brasil somou 49 pontos no jogo, sendo quatro de bloqueio, três de saque e 21 em erros do adversário. Em contrapartida, os comandados de Renan erraram em 17 lances.

Estadão Conteúdo