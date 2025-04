Fifa fará jogo para crianças com as Lendas da federação a pedido do papa Francisco

Atendendo a um pedido do papa Francisco, a Federação Internacional de Futebol (Fifa) promoverá um jogo para crianças com as Lendas da Fifa em setembro. A novidade foi divulgada neste sábado, pelo presidente da federação, Gianni Infantino, em publicação no Instagram.

“Ele foi um líder incrível e um fã do nosso belo esporte”, escreveu Infantino. “Em nossa última reunião, discutimos a organização de um jogo para crianças com as Lendas da Fifa e posso confirmar que o organizaremos em setembro”, detalhou.

O dirigente desportivo esteve presente na cerimônia fúnebre do pontífice, no Vaticano. “O papa Francisco acreditava que o futebol pode realmente unir o mundo e honraremos seu legado continuando a trabalhar para isso”, completou Infantino.

Segundo a Federação, mais de 7 mil jogadores e treinadores são considerados Lenda da Fifa, status conquistado por vencedores da Copa do Mundo da FIFA e da Copa do Mundo Feminina da FIFA (assim como dos torneios Sub-20), das premiações oficiais, entre outros critérios.

Ainda não foram anunciados os jogadores da partida beneficente, mas algumas das lendas da entidade são os brasileiros Ronaldo Fenômenos e Júlio César, os italianos Alessandro Del Piero e Andrea Pirlo, o francês David Trezeguet, o espanhol Carlos Puyol, entre muitos outros.