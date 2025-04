Saída de Ancelotti do Real Madrid é certa, e Brasil é o destino, diz jornal

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS)

Carlo Ancelotti, treinador do Real Madrid, está decidido a rescindir seu contrato com a equipe espanhola e acertar com a CBF (Confederação Brasileira de Futebol) para comandar a seleção brasileira, afirma reportagem do The Athletic, site esportivo do jornal The New York Times.

De acordo com a publicação, Ancelotti já teria comunicado o vestiário de sua intenção de deixar o clube.

O florentino de 65 anos já vem sendo cortejado pela entidade máxima do futebol nacional há anos. O presidente da confederação, Ednaldo Rodrigues, não faz mistério sobre sua preferência pelo italiano para a vaga de técnico da seleção, em aberto desde a saída de Dorival Júnior -que acertou com o Corinthians na última semana-, em março.

Em junho de 2023, a CBF dizia ter acordo verbal com Ancelotti para assumir o comando do time principal em 2024, ao final de seu contrato com o Real Madrid. Enquanto aguardava, Fernando Diniz foi nomeado para a vaga como treinador-tampão. Aí o italiano renovou com a equipe espanhola.

Esse novo contrato iria até junho de 2026, mas o treinador e o Real Madrid vêm passando por momentos difíceis. Pressionado por uma temporada complicada, apesar de contar com elenco galáctico, o treinador enfrenta questionamentos crescentes sobre a sua permanência no time, sendo a derrota para o Arsenal nas quartas de final da Champions, o ponto -até então- mais grave da crise.

Neste sábado (26), a situação se agravou com a terceira derrota para o Barcelona nesta temporada, na final da Copa do Rei, por um caótico 3 a 2 na prorrogação. Em entrevista coletiva neste domingo, o italiano despistou. “Posso seguir, posso parar… Isso será um tema das próximas semanas, não de hoje”, disse. Publicamente, Ancelotti vem dizendo que gostaria de ficar com o Real e que a decisão cabe à diretoria do clube, mas isso foi antes da decepção em Sevilha.

A reportagem do jornal americano afirma que já há um plano: o italiano fica com o Madrid até o fim da temporada do Campeonato Espanhol e assume a seleção brasileira em junho. O clube precisa tomar uma decisão antes do início do novo Mundial de Clubes da Fifa, também em junho. Para o cargo de treinador, o favorito até agora é Xabi Alonso, que já vestiu a camisa merengue e hoje comanda o Bayer Leverkusen.

Do lado brasileiro, o outro candidato à vaga de técnico é o português Jorge Jesus, hoje no saudita Al Hilal.

Pesa contra o luso a relação estremecida com Neymar, que saiu do Al Hilal no início do ano após críticas do treinador à sua forma física e desempenho nos treinos.