No apagar das luzes, Ceilândia vence Goiânia pela Série D

Por Leonardo Rodrigues e Henrique Sucena

Os torcedores alvinegros que foram ao Abadião, na noite deste sábado (26/4), vibraram até o final para assistir à vitória do Ceilândia sobre o Goiânia por 1 a 0.

O gol foi de Euller, capitão do Gato Preto.

No ataque

O jogo começou com o Ceilândia no ataque. Após receber a bola de uma jogada do Ceilândia, Romarinho, aos 16 minutos, carregou para a perna esquerda e chutou no gol de William, que espalmou e jogou para escanteio.

Essa ficou marcada como a primeira jogada perigosa da partida.

Mas o Gato Preto não parava por aí.

O time mandante queria abrir o placar a qualquer custo.

Esses ataques estavam resultando em pane na defesa visitante, que parava as investidas com faltas.

Aos 20 minutos, Dener, camisa oito do galo goiano, errou o tempo da bola e acertou o jogador do Ceilândia, recebendo o cartão amarelo por isso.

Essa era a terceira advertência mais dura em menos de 45 minutos

O Goiânia estava sofrendo para jogar.

Entretanto, decidiu acordar nos minutos finais do primeiro tempo, e após um escanteio, Vinícius, meio campo do Galo Carijó, trouxe a bola para o meio e arriscou em um chute de fora da área, que acarretou em outra bola parada após a defesa de Sucuri

Mesmo com a tentativa e com apenas três finalizações em meio tempo de jogo, o tempo regulamentar terminou empatado em 0x0.

Clima bom

No intervalo da partida, os amigos Luan Nascimento, Igor Oliveira e Paulo Henrique Fidelis, 26, 24 e 29 anos, respectivamente, moradores de Ceilândia, destacaram o que o clube precisava ir para cima para terminar com os 3 pontos.

Ceilandenses recomendaram caminho da vitória durante o intervalo; Foto: Leonardo Rodrigues

Membro da Galoucura, torcida organizada da equipe goiana, Rodrigo Alves Tocantins, de 48 anos, celebrou o clima amistoso no Abadião e agradeceu aos torcedores ceilandenses.

Mesmo com um jogo físico em campo, o clima entre as torcidas foi de amizade.

“Eles receberam a gente muito bem. Agradeço o James, presidente da Camisa 13, que veio aqui, abraçou a gente e nos deu as boas-vindas. Nós fizemos o mesmo e já abrimos as portas do Estádio Olímpico para eles. Quando a torcida (do Ceilândia) chegar lá, vai ser bem recebida e, se eles quiserem, vão poder ficar lado a lado com a gente, sem divisão de torcida”, comentou o goiano.

Torcida goiana agradeceu recebimento amistoso no Abadião; Foto: Henrique Sucena

Choque térmico

A partida voltou mais quente para o segundo tempo. O Goiânia aproveitou os contra-ataques e assustou os candangos, mas com pouca efetividade. Com nervos à flor da pele, o atacante Jhonatan chegou a discutir com torcedores goianos que criticavam sua atuação enquanto a bola rolava. Mesmo com a melhora, o destaque do jogo continuava não sendo o futebol.

O clima foi esfriando com o passar do tempo e as oportunidades voltaram a ser escassas. As poucas chances de perigo foram desperdiçadas pela pontaria baixa dos atacantes, que pouco incomodaram Sucuri e William.

A expulsão do volante Marcos Antônio, que recebeu dois amarelos após reforçar o time goiano no segundo tempo, reacendeu os ânimos da equipe do Ceilândia. Com cinco minutos de etapa regulamentar faltando, o Gato Preto se lançou pro ataque em busca da vitória.

Rafael Sayão teve a melhor chance ceilandense, com uma finalização dentro da área, mas o chute mascado foi defendido pelo goleiro adversário com facilidade. A empolgação dos mandantes deu espaço para a resposta goiana, e um contra-ataque fulminante forçou Sucuri a fazer um milagre para manter o zero no placar.

A insistência dos donos da casa foi recompensada nos acréscimos, quando o zagueiro Euller subiu mais que todo mundo e cabeceou para o fundo das redes, incendiando o Abadião. O defensor se emocionou com o gol, e correu em direção aos fãs beijando o escudo da equipe.

Ceilândia cresceu no segundo tempo e garantiu a vitória; Foto: @dillerfotos

Próximos Jogos



Pela terceira rodada da Série D, no próximo sábado (3/5), o Ceilândia segue no Distrito Federal para receber o Capital em duelo candango.

Já o Goiânia volta para casa e receberá o Porto Velho, no mesmo dia, no estádio Olímpico Pedro Ludovico.

Com o grupo 5 da competição ainda no começo, o Gato Preto agora tenta manter a campanha invicta, sonhando em manter o 100% de aproveitamento para alcançar uma classificação tranquila para o mata-mata.

O Galo Carijó goiano, enquanto isso, busca seus primeiros pontos no torneio, contando com o apoio de sua torcida.

Ficha Técnica

Ceilândia 1 x 0 Goiânia

Campeonato Brasileiro Série D – 3ª rodada

Estádio Abadião, Ceilândia – DF, 26/04/2025, 16h30

Árbitro: Julian Negreiros de Castro

Assistente 1: David Sousa Santana

Assistente 2: Renato Gomes Tolentino

4º árbitro: Matheus de Moraes Silva

Analista de campo: Jamir Carlos Garcez

Ceilândia:

Edimar Sucuri; Diego Bolt, Mingoti, Euller e Everaldo; Lucas Silva, Regino e Júnior Timbo; Kennedy, Valter Bala e Romarinho

Técnico: Adelson de Almeida

Gols: Euller

Cartões amarelos: Kennedy

Goiânia:

William; Lucas Carvalho, Rafael Goiano, João Marcus e Cesar; Vinícius, Dener e Cleyton; Tony Jr, Gustavo Modesto e Jhonatan

Técnico: Vinícius Munhoz

Cartões amarelos: Rafael Goiano, Dener, Marcos Antonio, William

Cartão vermelho: Marcos Antonio

Supervisão de Luiz Claudio Ferreira