Brasília Basquete chega aos playoffs pela primeira vez

Por: João Pedro Carvalho

Pela primeira vez o Brasília Basquete chega em uma disputa de play-offs no NBB.

A equipe criada em 2018, teve sua melhor colocação na temporada 24/25 e chega como 4º colocado na fase final com jogadores em destaque. Nesta quinta-feira, o Brasília Basquete perdeu para o Sâo Paulo por 66 a 62 no ginásio do Morumbis, em São Paulo.

Apesar do Brasília chegar como 4º colocado, o time é a equipe com maior média de turnovers no campeonato e vem de seis derrotas seguidas.

A última vitória aconteceu no dia 17 de março contra a equipe do Botafogo. Apesar do ruim retrospecto no final do NBB, a equipe chega como a melhor média de lances livres convertidos e a terceira equipe em três pontos convertidos.

Em entrevista, o técnico Dedé Barbosa afirmou ser esse o principal objetivo da equipe na temporada, mas com o passar dos jogos foi algo que fomos construindo.

“Com muito trabalho e determinação de todos os envolvidos, nós chegamos muito felizes, mas também sabemos que agora começa o campeonato de verdade”.

Em relação à destaques individuais, o Brasília tem o segundo melhor pontuador do campeonato, Anton Cook com média de 18.7 pontos por jogo, atrás de Dontrell Brite do Bauru que tem a média de 20 pontos por partida. O time tem também o quarto melhor chutador de três pontos do campeonato. O Lucas Lacerda tem média de 46% de conversão de três pontos.

“O individual faz a diferença,tivemos destaques individuais durante a temporada. Dani (Von Haydin), Cook, Gemadinha, Luquinhas, todos foram importantes.” Disse Dedé, mas destaca que o importante é o coletivo. “Sempre seremos 5 em quadra e sem estrelismo. Quem estiver melhor pra arremessar, a bola vai chegar. Todos estão ali para levar o Brasília o mais longe possível no torneio.”

Outro destaque a equipe do Brasília teve foi a ajuda fora das quadras. A torcida da equipe a apoiou por todo tempo no ginásio Nilson Nelson. O presidente da Torcida Uni Brasília, torcida organizada do time falou um pouco sobre como é ver o time chegando nos play-offs pela primeira vez, “Fico muito feliz de voltar a poder torcer no Playoff e com muita esperança da gente ir além. Não só por passar de fase, mas, quem sabe, sonhar com uma final.

Supervisão de Luiz Claudio Ferreira