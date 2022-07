Daniel Alves avisa que pretende ‘escrever um belo capítulo’ na história do Pumas

Precisando jogar para não perder a Copa do Mundo do Catar, Daniel Alves vinha em busca de um novo clube após ser demitido da Barcelona

Daniel Alves quebrou o silêncio após ser confirmado como novo reforço do Pumas, do México, e mandou mensagem para os torcedores do clube prometendo fazer história na nova casa. Ele gravou um vídeo no avião, a caminho do país para assinatura do contrato. Deve ser apresentado na equipe da Cidade do México neste fim de semana.

“Olá Goyo (mascote do clube que anunciou seu acerto), agradeço pela apresentação. Estou aqui no avião, estamos prontos. Vamos Pumas, vamos Pumas”, gravou o brasileiro, de 39 anos, com punho cerrado. E depois escreveu um complemento. “Até breve Pumas. Com a ilusão de um garoto de 15 anos que saiu de casa para lutar para escrever um belo capítulo em sua história. O México nunca mais será o mesmo.”

Precisando jogar para não perder a Copa do Mundo do Catar no fim do ano, Daniel Alves vinha em busca de um novo clube após ser demitido da Barcelona – ainda se diz jogador no clube espanhol em seu perfil no Twitter. E, há alguns dias, vinha dando pistas que o futuro seria o México após não conseguir acertar com novo clube europeu, tampouco brasileiro – foi sondado pelo Athletico-PR.

Em suas redes sociais ele havia postado a mensagem: “a vida sempre manda sinais e necessitamos sempre estar atentos a isso. Viva México!”, Dançando com mariachis e com um sombreiro na cabeça. Depois colocou a imagem de uma boneca mexicana e, por fim, uma garrafa de tequila e um “chega de pistas”.

Tite nunca escondeu seu apreço pelo experiente lateral-direito, mas sua presença na Copa está condicionada a estar jogando. Por isso a proposta do Pumas acabou vista como a chance de seguir atuando e com ritmo de jogo. O Campeonato Mexicano está no começo, com apenas três rodadas disputadas. Daniel Alves deve acompanhar o jogo com o Pachuca, neste domingo.

