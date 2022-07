Turco Mohamed não é mais técnico do Atlético-MG

O perfil oficial do clube mineiro agredeceu ao treinador pelo sserviços prestados e desejou a ele sucesso na sequência da carreira

O técnico Turco Mohamed não é mais o comandante do Atlético Mineiro. O argentino foi demitido na manhã desta sexta-feira (22), após um empate do Galo contra o Cuiabá na noite de quinta, na Arena Pantanal, pela 18ª rodada do Brasileirão.

Durante sua passagem pelo clube mineiro, que durou sete meses, Turco Mohamed somou 45 jogos com 27 vitórias, 13 empates e apenas cinco derrotas, um aproveitamento de 69,6%. Para o próximo jogo, contra o Corinthians, em casa, o auxiliar Lucas Gonçalves comandará a equipe.

O treinador já vinha sendo bastante criticado após a eliminação para o Flamengo nas oitavas da Copa do Brasil. A equipe mineira havia ganhado o primeiro jogo por 2×1, mas uma derrota por 2×0 no jogo de volta, em que o time pareceu não entrar em campo, culminou na desclassificação.

Pelo Brasileirão na noite de ontem, o Atlético Mineiro abriu o placar aos 49′ do segundo tempo, e logo quando a vitória parecia garantida, os donos da casa conseguiram o empate aos 54′. Após a partida, Turco Mohamed apareceu abatido em entrevista coletiva. “Não depende de um ou dois jogadores, depende da equipe, e não estamos funcionando como equipe”, afirmou.

O perfil oficial do clube mineiro, por meio do Twitter, agredeceu ao treinador pelo sserviços prestados e desejou a ele sucesso na sequência da carreira.