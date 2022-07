Zagueiro Renan é preso após acidente de trânsito

O jogador não fez o teste do bafômetro, mas uma garrafa de bebida foi encontrada perto do carro, que ficou destruído

Depois de se envolver em um acidente de trânsito na manhã desta sexta, que ocasionou na morte de um motociclista, o zagueiro Renan, do RB Bragantino, foi autuado em flagrante por homicídio culposo e conduzido à cadeia de Piracaia. A audiência do atleta deve acontecer neste sábado (23).

A investigação preliminar mostrou que o veículo conduzido por Renan teria invadido a faixa contrária quando bateu de frente com a moto. O homem que a pilotava, de 38 anos, morreu no local, deixando esposa e duas filhas.

O zagueiro se recusou a fazer o teste do bafômetro e o de sangue, por isso, a embriaguez não pode ser comprovada. Renan não tinha a CNH definitiva, e estava com a permissão para dirigir suspensa, o que torna o crime sem fiança. Uma garrafa de bebida foi encontrada perto do carro do jogador, que ficou destruído. O objeto foi levado para a perícia para verificar a existência de digitais de Renan.