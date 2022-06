Brasília Challenge: Distrito Federal recebe o maior festival do mundo fitness

O evento conta com diversas atrações, desafios e workouts montados pelo instrutor de crossfit Lucas Americano

O campeonato de crossfit Brasília Challenge chega à Brasília neste fim de semana e convida todos os amantes da modalidade para uma competição entre times formados por praticantes amadores.

O evento acontece nos dias 04 e 05 de junho, sábado e domingo, no Estádio Nacional Mané Garrincha.

A popularidade do crossfit vem crescendo a cada dia, e Brasília não fica para trás. A cidade conta hoje com mais de 60 “Box’s (como são chamadas as academias) do esporte e seu número de adeptos sobe diariamente.

De acordo com o treinador Lucas Americano, um dos responsáveis pela montagem das provas do festival, esse tipo de campeonato é importante para a motivação dos atletas.

“É um esporte que motiva as pessoas a se movimentarem e a competirem de forma saudável”, diz.

As provas se dividem entre os dois dias, sendo três no primeiro e duas no segundo. A execução acontece por uma parceria entre a empresa de logística Digital Score e o instrutor Lucas Americano, que cuida da gestão técnica.

O profissional conta que os atletas serão testados em diferentes valências, como força, velocidade e resistência.

“Algumas provas são para ver quem tem o menor tempo e outras analisam quem faz mais repetições ou consegue levantar o maior peso”, explica.

Após dois anos sem competições desse porte, a ansiedade pelo início do Brasília Challenge é grande. Espera-se um público geral de aproximadamente 2.000 pessoas por dia curtindo o evento no estádio, entre participantes e visitantes.

As inscrições, já no terceiro lote, tem investimento de R$250,00 por atleta e podem ser realizadas no site do evento.

Brasília Challenge

Local: Estádio Nacional Mané Garrincha

Dia: 04 de junho – sábado; 05 de junho – domingo

Inscrições: https://brasiliachallenge.com.br/