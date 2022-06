Criança se afoga em piscina no Park Way e fica em estado grave

De acordo com a mãe do menino, que estava no local e aparentava estar nervosa, a criança teria ficado, ao menos, cinco minutos submerso

Uma criança, de oito anos, se afogou em uma piscina de uma casa no Park Way, na manhã desta sexta-feira (03). Segundo o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), ao chegar no local, a equipe encontrou um vizinho, que também é bombeiro e estava de folga, realizando os procedimentos de primeiros socorros.

De acordo com a mãe do menino, que estava no local e aparentava estar nervosa, a criança teria ficado, ao menos, cinco minutos submerso. Ela não informou como o acidente pode ter acontecido. Após dez minutos de procedimento, o socorro chegou e, ao perceber que o menino ainda apresentava pulso, ele foi levado para o Hospital Regional de Taguatinga (HRT), inconsciente e em estado grave.