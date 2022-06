GDF oferece mais 75 bolsas de estudo no ensino superior

As inscrições poderão ser feitas de 7 a 22 de junho, na página da Escola de Governo, e o candidato terá direito a uma bolsa integral

O Programa de Concessão de Bolsas de Estudos aos servidores públicos distritais e à sociedade civil teve suas inscrições abertas pelo Governo do Distrito Federal (GDF), por intermédio da Secretaria de Economia (Seec). Ao todo, serão oferecidas 75 bolsas.

As inscrições poderão ser feitas de 7 a 22 de junho, na página da Escola de Governo, e o candidato contemplado terá direito a uma bolsa integral para cursar o ensino superior no Centro de Ensino Unificado do Distrito Federal (UDF), com início das aulas já no segundo semestre de 2022.

Como nas edições anteriores, as bolsas são destinadas a servidores públicos efetivos, empregados públicos do Distrito Federal e ex-alunos da rede pública de ensino do DF.

Conforme o edital publicado na segunda-feira, 30, no Diário Oficial do Distrito Federal (DODF), o processo para concessão das bolsas terá etapas distintas de seleção para servidores públicos e sociedade civil.

No caso dos candidatos da administração pública, serão levados em conta o tempo de serviço, a assiduidade, o número de dependentes, a remuneração e o nível de escolaridade.

Para os candidatos da sociedade civil, as exigências incluem a conclusão dos três anos do ensino médio em escola da rede pública de ensino do DF; ter realizado a última edição do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) no ano de 2021 e ter obtido média mínima de 400 pontos; além de comprovar hipossuficiência de renda familiar.

Do total de 75 vagas, 37 são para servidores e 38 para a sociedade civil. A divisão é feita por curso ofertado e período das aulas.

O edital contempla os 21 cursos do centro universitário. Entre eles, estão as graduações em direito, administração, biomedicina, contabilidade, fonoaudiologia, pedagogia e letras português/inglês.

“Ter a bolsa de estudos foi uma grande oportunidade que tive na vida, porque concluí minha graduação em administração pública e pude ter ascensão na minha carreira”, explica o secretário de Economia, Itamar Feitosa, que foi beneficiado com uma bolsa de estudos na década de 1980. “Considero o programa um incentivo enorme para os servidores públicos do DF e agora, também, um grande incentivo para o cidadão que quer, mas não tem condições de pagar uma faculdade”, completa.

A vice-diretora executiva da Escola de Governo (Egov) e presidente da Comissão do Programa de Seleção das Bolsas de Estudo, Raquel Aben-Athar, destaca que a iniciativa já transformou a vida de milhares de famílias do DF. “Fomentamos oportunidades, desenvolvimento e transformamos vidas com este programa. Muitas histórias de famílias inteiras que são beneficiadas com a chance de um ensino superior gratuito e de qualidade. Desde a criação, a Escola de Governo é parceira desta iniciativa inspiradora”, afirma.

Bolsas na UDF

O programa de concessão de bolsas na UDF é parte de um acordo firmado entre o Governo do Distrito Federal e aquela instituição de ensino.

A oferta existe desde o fim da década de 1960 e vem sendo aprimorada a cada edição. O objetivo é ampliar, entre servidores e sociedade civil, o acesso totalmente gratuito ao ensino superior.

Atualmente, cerca de 400 alunos são bolsistas do programa.

*Com informações da Agência Brasília