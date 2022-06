Atenção! Detran orienta motoristas a evitar EPTG

O concelho vem pelo evento de Pentecostes, que começará hoje e irá até o domingo, no Taguaparque, e o grande fluxo de carros esperado para a área

O Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran) orientou, nesta sexta-feira (03), que os motoristas da capital que geralmente usam a EPTG (Estrada Parque Taguatinga) de noite evitem o uso da via durante o final de semana.

O concelho vem pelo evento de Pentecostes, que começará hoje e irá até o domingo, no Taguaparque, em Taguatinga Norte, e o grande fluxo de carros esperado para a área.

De acordo com a organização do evento, o público estimado é de 1 milhão de pessoas, por isso, a recomendação do Detran é que os condutores optem por trafegar pela via Estrutural ou EPNB.

As principais alterações serão realizadas das 21h30 às 0h30 de sexta e sábado e, no domingo, das 19h30 às 22h30, para dar mais fluidez no trânsito durante a dispersão do público no pós-evento.

A recomendação é que o deslocamento seja feito preferencialmente por meio de transporte público, alternativo ou privado. Para quem vai se deslocar em veículo próprio, é importante prestar atenção às sinalizações instaladas e aos bolsões de estacionamentos que foram criados.

Durante o evento, o Detran utilizará 1,5 mil dispositivos de sinalização móveis, como cercas, barreiras, balizadores, tonéis e cones. Ainda serão instalados 35 painéis móveis e dois painéis fixos na EPTG. A Diretoria de Policiamento e Fiscalização de Trânsito da autarquia atuará diariamente com 170 servidores que farão o controle do tráfego e as intervenções nas vias da região.

As informações são da Agência Brasília