Abel diz que faltou ousadia ao Palmeiras na final da Libertadores, mas ironiza arbitragem

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS)

O técnico do Palmeiras, Abel Ferreira, reconheceu a superioridade do Flamengo na final da Copa Libertadores neste sábado (29), mas também fez questão de ironizar a arbitragem pela não expulsão do volante rubro-negro Erick Pulgar após entrada dura no zagueiro Bruno Fuchs.

Em jogo no Monumental de Lima, no Peru, o Flamengo venceu por 1 a 0, gol de Danilo, e tornou-se o primeiro clube brasileiro tetracampeão do continental.

“Não vou justificar muito, apenas dizer que nosso adversário foi melhor, mais experiente, soube lidar com esse momento de tensão, de final. Acho sinceramente que a experiência ganhou da irreverência, foram melhores. Apesar do jogo ter sido decidido nos detalhes, o adversário foi melhor que o Palmeiras”, afirmou Abel após a partida.

Ele acrescentou que faltou “ousadia e coragem” para os jogadores do Palmeiras, em especial após o gol do Flamengo.

“Apesar de termos uma equipe jovem, nos faltou um pouco de coragem e ousadia. Acho que foi isso que faltou. Mais do que dar justificativas, preciso dizer que nosso adversário foi melhor, mais cascudo, apesar do jogo ser definido em uma bola parada”, disse o técnico português.

O técnico do alviverde também comentou sobre o lance em que o volante chileno Erick Pulgar entrou com a sola da chuteira na canela do zagueiro Bruno Fuchs, quando o jogo já estava paralisado por falta em cima de Arrascaeta. O árbitro argentino Darío Herrera advertiu o jogador do Flamengo apenas com cartão amarelo. Segundo o treinador, o árbitro foi “simpático”.

“Acho que o árbitro foi muito simpático, não quis estragar a final”, afirmou Abel. “É uma equipe bem treinada, muito agressiva, agressiva até demais. E pronto, o árbitro foi simpático neste lance, na minha opinião”, acrescentou o treinador.