‘Permita-se sonhar’, diz Danilo, autor do gol do título do Flamengo na Libertadores

Autor do gol contra o Palmeiras que deu o título da Copa Libertadores de 2025 para o Flamengo, o experiente defensor Danilo, 34, também marcou na decisão que venceu pelo Santos, em 2011, contra o Peñarol.

“Sempre imaginei chegar longe, não tão longe assim, mas também não sabia que seria tão difícil”, afirmou o jogador em entrevista à TV Globo ainda no gramado do Monumental de Lima, no Peru.

“Cada um tem seus sacrifícios que ninguém vê. Foi o que eu pedi no vestiário antes do jogo, que a gente colocasse o nosso ânimo baseado nesses sacrifícios que ninguém vê, que a gente passa diariamente na nossa casa, no nosso íntimo, as medicações e injeções que a gente tem que tomar”, acrescentou o atleta, que conquistou seu terceiro título com o rubro-negro, após levantar as taças da Supercopa do Brasil e do Carioca.

Danilo afirmou que vinha atuando nos últimos jogos com um edema e dedicou seu título ao seu pai, que estava a caminho de Lima para acompanhar a partida, mas voltou para Bicas, cidade natal da família, em Minas Gerais, após o falecimento de uma irmã.

“O que eu diria para aquele Danilo lá de Bicas é: ‘permita-se sonhar, porque se você pode sonhar, você pode realizar”, afirmou o jogador flamenguista e bicampeão da Champions League com o Real Madrid.

“Não é segredo para ninguém que eu sou flamenguista, o quanto eu queria voltar para jogar no Flamengo, era a minha prioridade desde então”, disse o defensor, anunciado pelo rubro-negro em janeiro, após longa carreira no exterior.

Tricampeão e eleito o melhor jogador da Libertadores, o uruguaio Arrascaeta celebrou poder voltar ao palco em que conquistou seu primeiro título do continental.

“Sempre são jogos difíceis e pegados contra um grande rival”, afirmou o meia, que lamentou a ausência da esposa, que não pôde viajar por estar na fase final da gravidez.

“Era muito importante para mim retribuir com essa taça todo o esforço que ela fez por nossa família”, disse o uruguaio.

Ele não quis projetar a próxima partida do Flamengo, que pode valer o título do Brasileiro. “Não posso pensar no próximo jogo agora. Agora, a gente merece comemorar, porque todo esse grupo lutou muito esse ano. Passamos por muitas adversidades”, disse o jogador.