Rafa Martins vence primeira corrida no retorno da Stock Light a Brasília

Restando apenas três candidatos ao título de campeão da temporada 2025 da Stock Light, a categoria de acesso à BRB Stock Car foi a responsável por realizar a primeira corrida desde a reinauguração do Autódromo Internacional de Brasília, no início da tarde deste sábado (29), em jornada que levou o paulista Rafa Martins (ArtCon Racing) ao topo do pódio depois de grandes disputas no traçado de 5.321 metros do Distrito Federal.
Dono da pole position pela manhã, Léo Reis (W2 Racing ProGP) terminou em segundo depois de travar disputa com Felipe Barrichello Bartz (SG28 Racing) nas voltas finais. Enquanto Léo assegurou o título entre os novatos com duas provas de antecipação, “Pipe” Bartz deu passo importante rumo à taça de campeão e ao superprêmio oferecido pela Vicar, já que o futuro dono do caneco vai receber insumos, incentivos e uma bolsa mensal para subir ao grid da BRB Stock Car no ano que vem.
Além da campanha positiva que trilhou na corrida que abriu a sexta e última rodada do fim de semana, Barrichello Bartz também contou com inesperado revés sofrido pelo seu principal adversário na luta pelo título. Enzo Bedani (W2 Racing ProGP) enfrentou problemas antes da largada, na qual ocuparia a oitava posição. A equipe carioca conseguiu colocar o carro de volta ao grid, mas o paulista de 17 anos acabou por ter um dia comprometido e terminou em 12º lugar.
A corrida dos aspirantes a uma vaga na BRB Stock Car entregou grandes batalhas no topo: Léo Reis travou duelos diretos com Rafa Martins e, depois de ter sido ultrapassado pelo adversário, lutou pelo segundo lugar com “Pipe”, amigo de longa data. Ao fim de 11 voltas, enquanto Martins cravou um triunfo histórico, sendo o primeiro vencedor em Brasília desde a reinauguração do Autódromo, Léo Reis cruzou a linha de chegada em segundo e assegurou o título de campeão depois de superar Barrichello Bartz por apenas 0s077.
“Não tinha como estar mais feliz, ainda mais por estar aqui em Brasília, primeiro fim de semana da reinauguração. Muito feliz também pela nossa equipe, mais um grande resultado”Rafa Martins (ArtCon Racing), vencedor da primeira corrida
Guto Rotta (Garra Racing Team), que chegou ao fim de semana como quinto finalista, terminou a prova na quarta colocação, enquanto um dos donos da casa neste fim de semana de Stock Light em Brasília, o jovem Gabriel Koenigkan (W2 Racing ProGP), foi o quinto.
Destacou-se ainda Erick Schotten, também da W2, que veio de jornada complicada na classificação, largou em último e terminou em sexto lugar, à frente de Bruna Tomaselli (SG28 Racing). Pedro Garcia (RTR Sport Team) foi o oitavo, seguido por Luis Trombini (Garra Racing Team) e por Vinícius Papareli (RTR Sport Team).
Conquista
Rafa Martins enfatizou a sequência vitoriosa com a ArtCon Racing. O paulista veio do primeiro triunfo na Stock Light na estreia pelo novo time no Autódromo Velocitta, em Mogi Guaçu, em outubro. A ArtCon Racing é coirmã da SG28 Racing, e ambas têm sede no Paraná.
“Muito feliz!”, comemorou Rafa. “[É o] segundo fim de semana com a equipe, segunda vitória. Não tinha como estar mais feliz, ainda mais por estar aqui em Brasília, primeiro fim de semana da reinauguração. Muito feliz também pela nossa equipe, mais um grande resultado.”
Léo Reis ressaltou a conquista do título entre os novatos da Stock Light ao mesmo tempo que também celebra a chance de disputar a BRB Stock Car no ano que vem. O piloto recentemente foi anunciado para formar dupla com o irmão, Rafa Reis, na CAR Racing em 2026.
“É muito gratificante chegar à categoria mostrando bom trabalho e bom ritmo”, disse. “Dominamos o campeonato de rookie [novato] o ano inteiro e estamos na última etapa lutando pelo título geral. É fruto de muito trabalho, e a W2 Racing ProGP é muito competente, o que facilita muito. Agora, ano que vem na Stock Pro, espero também desempenhar um bom trabalho. Sabemos que a régua é lá no alto, só tem piloto de alto nível, mas esperamos chegar bem e já disputando lá na frente.”
Por sua vez, “Pipe” Barrichello Bartz falou sobre a expectativa para o dia que pode representar um marco na sua vida profissional: “Só falta mais um dia. Estou muito feliz, e amanhã vamos com tudo para esse título. Sonho muito em correr na Stock Car e vamos lutar para fazer esse sonho virar realidade”.
Domingo da consagração
Matematicamente, três pilotos vão acelerar domingo (30) com chances de conquistar o título da Stock Light. Depois da corrida deste sábado, foram aplicados os descartes das duas piores pontuações de cada piloto. Nesse cenário, Felipe Barrichello Bartz assume oficialmente a liderança do campeonato e soma agora 301 pontos, 14 a mais que Enzo Bedani.
No domingo, a BRB Stock Car fecha a programação com a corrida principal do GP BRB, a partir das 15h30, com 50 minutos mais uma volta
Com 54 tentos em jogo no último dia da temporada, Léo Reis está a 41 de “Pipe” e é o terceiro, ainda com possibilidades de buscar a taça de campeão. É neste domingo que a Stock Light vai coroar seu novo campeão e futuro dono do superprêmio: insumos e incentivos para que seja possível ascender ao grid da BRB Stock Car Pro Series em 2026.
As duas últimas corridas da temporada 2025 da categoria de acesso começam às 11h40 com a segunda prova da etapa, com 20 minutos mais uma volta. Logo em seguida, a Stock Light acelera para a disputa da corrida derradeira do ano para definir o novo campeão a partir de 12h20. A BRB Stock Car fecha a programação com a corrida principal do GP BRB, a partir das 15h30, com 50 minutos mais uma volta de duração.
Stock Light, temporada 2025
⇔ Etapa 6, Autódromo Internacional de Brasília (DF)
Corrida 1 / resultado final
1º – Rafael Martins (ArtCon Racing), 11 voltas em 28min51s509
2º – Léo Reis (W2 Racing ProGP), a 2s315
3º – Felipe Barrichello Bartz (SG28 Racing), a 2s377
4º – Guto Rotta (Garra Racing Team), a 4s636
5º – Gabriel Koenigkan (W2 Racing ProGP), a 6s388
6º – Erick Schotten (W2 Racing ProGP), a 12s735
7º – Bruna Tomaselli (SG28 Racing), a 16s325
8º – Pedro Garcia (RTR Sport Team), a 16s441
9º – Luis Trombini (Garra Racing Team), a 26s622
10º – Vinícius Papareli (RTR Sport Team), a 1 volta
11º – Akyu Myasava (Garra Racing Team), a 1 volta
12º – Enzo Bedani (W2 Racing ProGP), a 2 voltas
13º – Pedro Caland (RTR Sport Team), a 2 voltas
14º – Alfredinho Ibiapina (W2 Racing ProGP), a 2 voltas
Não completaram
Juninho Berlanda (SG28 Racing), a 4 voltas
Will Cesar (MForce), a 6 voltas
Ernani Kuhn (MTK Racing Team), a 7 voltas
Mathias de Valle (ArtCon Racing), a 7 voltas
João Bortoluzzi (MForce), a 7 voltas
Gustavo Teixeira (Infinity Competições), a 8 voltas
Junior Ribeiro/Raphael Teixeira (Infinity Competições), a 10 voltas
Enzo Gianfratti (W2 Racing ProGP), não largou
⇔ Corrida 2, grid de largada
1º – Léo Reis (W2 Racing ProGP), 2min03s979
2º – Rafael Martins (ArtCon Racing), 2min04s115
3º – Felipe Barrichello Bartz (SG28 Racing), 2min04s343
4º – Gabriel Koenigkan (W2 Racing ProGP), 2min04s571
5º – Guto Rotta (Garra Racing Team), 2min04s876
6º – Alfredinho Ibiapina (W2 Racing ProGP), 2min05s014
7º – Enzo Bedani (W2 Racing ProGP), 2min05s330
8º – Mathias de Valle (ArtCon Racing), 2min05s462
9º – Juninho Berlanda (SG28 Racing), 2min05s530
10º – Bruna Tomaselli (SG28 Racing), 2min05s606
11º – Pedro Garcia (RTR Sport Team), 2min06s369
12º – João Bortoluzzi (MForce), 2min06s370
13º – Akyu Myasava (Garra Racing Team), 2min06s594
14º – Vinícius Papareli (RTR Sport Team), 2min07s087
15º – Ernani Kuhn (MTK Racing Team), 2min07s178
16º – Will Cesar (MForce), 2min07s318
17º – Luis Trombini (Garra Racing Team), 2min08s412
18º – Raphael Teixeira/Junior Ribeiro (Infinity Competições), 2min08s978
19º – Enzo Gianfratti (W2 Racing ProGP), 2min09s150
20º – Gustavo Teixeira (Infinity Competições), 2min10s693
21º – Pedro Caland (RTR Sport Team), 2min11s102
22º – Erick Schotten (W2 Racing ProGP), 2min12s622
Programação de domingo (30)
10h50 – BRB Stock Car Pro Series – Warm Up
11h40 – Stock Light – Corrida 2 (20 minutos + 1 volta)
12h20 – Stock Light – Corrida 3 (25 minutos + 1 volta)
13h15 – Visitação aos boxes
15h30 – BRB Stock Car Pro Series – corrida principal (50 minutos + 1 volta)
Classificação do campeonato (após aplicação dos descartes)**
1º Felipe Barrichello Bartz, 301 pontos
2º Enzo Bedani, 287
3º Leo Reis, 260
4º Alfredinho Ibiapina, 225
5º Guto Rotta, 222
6º Rafael Martins, 203
7º Mathias de Valle, 179
8º Bruna Tomaselli, 168
9º Erik Schotten, 162
10º Ernani Kuhn, 160
11º Juninho Berlanda, 150
12º Enzo Gianfratti, 150
13º Gabriel Koenigkan, 135
14º Akyu Myasava, 115
15º João Bortoluzzi, 114
16º Luis Trombini, 114
17º Pedro Garcia, 108
18º Kaká Magno, 90
19º Will Cesar, 85
20º Lucca Zucchini, 64
21º Vinícius Papareli, 59
22º Witold Ramasauskas, 53
23º Enzo Falquete, 9
24º Augusto Sangalli, 0
**pontuação extraoficial
*Com informações da Stock Light