Filipe Luís dedica título da Libertadores ao atacante Pedro e agradece Flamengo

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS)

Em pouco mais de um ano no cargo de técnico do Flamengo, Filipe Luís chegou ao seu quarto título com o rubro-negro com a conquista da Copa Libertadores neste sábado (29) sobre o Palmeiras.

Em um início avassalador como treinador, assumindo o cargo após a saída de Tite, o ex-lateral do time fez questão de agradecer ao Flamengo pela oportunidade que recebeu da diretoria de poder desenvolver seu trabalho na Gávea.

“Na minha vida eu sempre pensei em conquistar títulos, sempre pensei grande. E hoje o Flamengo me proporciona isso. Proporciona não só para mim, mas para os jogadores essa possibilidade. Então eu sou muito grato ao Flamengo. O Flamengo não tem que ser grato a mim. O treinador que senta nessa cadeira aqui tem que ser muito grato ao Flamengo, porque o Flamengo hoje proporciona uma possibilidade ao treinador de lutar por títulos”, afirmou o treinador.

“Aqui a cobrança é infinita, mas a alegria também é equivalente. Desde que cheguei no Flamengo, fui muito iluminado”, acrescentou.

O técnico flamenguista também dedicou o título conquistado neste sábado a jogadores que não estão mais no clube, como o meia Gerson e o lateral Wesley, e àqueles que não puderam atuar por estarem lesionados, como o atacante Pedro –com quem Filipe Luís chegou a ter um atrito público no meio do ano.

“O Pedro é um jogador muito importante. Esse título é muito dedicado a ele por tudo que fez pela gente e pelo que vai continuar a fazer”, afirmou o técnico rubro-negro.

Ele aproveitou o momento para também relembrar e homenagear os dez jovens jogadores das categorias de base do Flamengo que morreram em um incêndio no Ninho do Urubu, em 2019.

“Não é coincidência que depois dessa tragédia o Flamengo consegue brilhar, ter tantos títulos, tanto sucesso. Claro que tem muitas outras coisas além, mas eu acredito muito nessa força”, disse o treinador.

“Sinto que eles estão vivos dentro do do clube, dentro de mim e gostaria de mandar um abraço para todas as famílias.”