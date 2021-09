Randolfe: “Ivanildo sabe de muita coisa”

Randolfe acredita que o fato de a VTCLog ter disponibilizado vários advogados em favor de Ivanildo significa que o motoboy guarda informações importantes

O vice-presidente da CPI da Pandemia, senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP), acredita que o motoboy Ivanildo Gonçalves da Silva “sabe de muita coisa”. Conforme revelou o Jornal de Brasília, Ivanildo sacou R$ 4,7 milhões para a VTCLog (empresa de logística que tem contratos com o Ministério da Saúde).

A comissão remarcou o depoimento de Ivanildo para esta quarta-feira (1º). A oitiva foi marcada para às 10h30. Ivanildo havia sido convocado para terça (31), mas advogados conseguiram junto ao Supremo (STF) um habeas corpus que lhe permitia faltar ao depoimento. Não satisfeitos com a decisão do ministro Kassio Nunes Marques, os senadores aprovaram a reconvocação do motoboy.

Randolfe acredita que o fato de a VTCLog ter disponibilizado vários advogados em favor de Ivanildo significa que o motoboy guarda informações importantes. “O que ficou claro para todos nós é que ele sabe de muita coisa”, afirmou. O senador, inclusive, duvida que o motociclista vá falar sobre tudo que supostamente sabe.

“O depoimento dele estava previsto para ontem. Ele consegue um habeas corpus que não teve parâmetro em todo o procedimento de investigação da CPI, não foi concedido em nenhum momento habeas corpus para não comparecer. Ele comparece hoje apresentado pela própria executiva da VTCLog, vem com uma ampla equipe de advogados. Eu realmente sou cético se ele virá a contribuir, colaborar”, disse Randolfe.

O parlamentar afirmou ainda que espera que a defesa possa defendê-lo e não pressioná-lo. “Não vejo razão alguma para ele permanecer em silêncio. Ele não é investigado, é tipicamente testemunha. Veja, ele não passa nem perto dos eventos. O que ele fez foi cumprir serviço”.

A sessão já começou. Assista ao vivo: