Bolsonaro compartilha vídeo onde ataca CPI, Renan Calheiros e imprensa

“A Globo está com crise de abstinência. É igual aquele viciado em cocaína que foi tirado o ‘pó’ da vida dele”, disparou o presidente

O presidente Jair Bolsonaro divulgou hoje um vídeo no qual aparece fazendo discurso atacando a CPI da Pandemia, o relator da comissão, Renan Calheiros (MDB-AL), e a imprensa brasileira — em destaque o Grupo Globo.

“Não adianta inventarem CPI para querer me tirar do poder. Lá, sete senadores, estando à frente Renan Calheiros, dizem que eu não dou bom exemplo por questão da pandemia”, afirma Bolsonaro no vídeo. Na comissão, senadores ressaltam as medidas de desrespeito ao combate à covid cometidas pelo presidente, como andar sem máscara, divulgar medicamentos sem eficácia e ter retardado a compra de vacinas ainda no ano passado.

No vídeo, após citar a CPI, Bolsonaro faz menção direta a Renan Calheiros. “Siga o meu exemplo: seja honesto. Faça o que eu faço: venha para o meio do povo”, disse o presidente “Não tem culhão para isso”, prosseguiu. A declaração foi dada em discurso em Pau dos Ferros-RN, em junho deste ano.

O recorte também mostra Bolsonaro criticando a imprensa, com ênfase no Grupo Globo. “Ah, como eu sonho com uma imprensa que fale a verdade, que até atinja a gente, mas que fale a verdade. Mas nós vamos chegar lá. A Globo está com crise de abstinência. É igual aquele viciado em cocaína que foi tirado o ‘pó’ da vida dele. Não tem mais grana fácil para a TV Globo”, disparou. “Podem continuar batendo à vontade, batem em mim há mais de 10 anos. Não nos vencerão”, concluiu o presidente.

Na manhã desta quarta-feira (1º), Bolsonaro embarca para o Rio de Janeiro, onde participará de cerimônia militar. Às 14h, volta ao Distrito Federal.