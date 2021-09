Motoboy que sacava dinheiro para a VTCLog foi visto no Ministério da Saúde

Ivanildo Gonçalves esteve no Departamento de Logística enquanto Roberto Dias era diretor. CPI reconvocou o motoboy

Ivanildo Gonçalves da Silva, motoboy que sacou R$ 4,7 milhões para a VTCLog (empresa de logística que tem contratos com o Ministério da Saúde), como revelado pelo Jornal de Brasília, foi visto no Departamento de Logística do Ministério da Saúde no dia 12 de julho de 2020. À época, o departamento era comandado por Roberto Dias.

As informações estão de posse da CPI da Pandemia e foram obtidas pelo jornal O Globo. É mais um indício que levam os senadores da CPI a crer que Ivanildo, VTCLog e o ex-diretor de Logística Roberto Dias possuem ligação. Na terça-feira (31), o relator da comissão, Renan Calheiros (MDB-AL), disse que o motoboy pagava boletos de Dias e mostrou imagens para reforçar a fala.

Renan afirmou possuir fotos que comprovam que Ivanildo pagou os boletos em favor de Roberto Dias e mostrou duas delas. Na primeira imagem, Ivanildo aparece com um capacete na mão adentrando uma agência do banco Bradesco no dia 24 de junho deste ano; na outra, aparecem os dados da transação bancária por ele realizada. O horário no comprovante bate com a chegada do motoboy. Veja:

O advogado de Roberto Dias, Marcelo Jorge, disse ao Globo que Ivanildo estava no Departamento de Logística porque é um dos funcionários que entregavam faturas da VTCLog à pasta. A VTCLog também afirmou que o motoboy foi ao local apenas para entregar documentos. “Alguns documentos são enviados por e-mail, mas há limite de tamanho pra envio de alguns documentos eletrônicos”. O Ministério não falou sobre o caso.

Ivanildo era aguardado ontem para depor, mas advogados conseguir habeas corpus junto ao Supremo (STF). A CPI, contudo, insiste na presença dele e remarcou a oitiva para esta quarta (1). Não se sabe se ele irá comparecer.