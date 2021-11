PGR envia 10 pedidos de providência ao STF após relatório da CPI

Os elementos da investigação foram reunidos durante os meses em que a CPI trabalhou

Os elementos reunidos no relatório da CPI da Covid e entregues a Procuradoria-Geral da República (PGR) resultaram em dez pedidos de providência enviados ao Supremo Tribunal Federal (STF) nesta quinta-feira, 25.

Os elementos da investigação foram reunidos durante os meses em que a CPI trabalhou. Segundo a apuração da TV Globo, pedidos de inclusão de fatos em casos abertos e o envio de fatos para análise de outras instâncias da Justiça constam entre os dez pedidos.

As providência encaminhadas são partes do relatório que a PGR julgou procedentes de encaminhamento, visto que a procuradoria é a responsável pela avaliação desses fatos, que envolvem investigados com fotos em tribunais superiores. Das 80 pessoas indiciadas no relatório da CPI, 13 tem foto privilegiado, incluso o presidente Jair Bolsonaro (sem partido).

Nessa lista ainda constam os ministros Marcelo Queiroga, Onyx Lorenzoni, Braga Netto e Wagner Rosário. O senador Flávio Bolsonaro, Ricardo Barros, Eduardo Bolsonaro. Os deputados Bia Kicis, Osmar Terra, Carla Zambelli, Carlos Jordy e o governador do Amazonas, Wilson Lima, também tem foro privilegiado.

As providências encaminhadas já contam, inclusive, com a relatoria dos ministros que irão avaliar as análises. Os ministros Cármen Lúcia, Dias Toffoli, Rosa Weber, Ricardo Lewandowski, Roberto Barroso e Nunes Marques. serão os relatores das análises feitas pela equipe do procurador-geral da República, Augusto Aras.

Aras vinha sendo constantemente pressionado por membros da CPI aprestar contas sobre quais medidas tomaria diante do relatório. O subprocurador recebeu o relatório no dia 27 de outubro. Após o recebimento, uma apuração foi aberta para analisar as conexões de todos os elementos colocados no material.