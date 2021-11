Karoline Lima afronta Milton Neves após fala sobre namoro com Éder Militão

A modelo Karoline Lima, de 25 anos, rebateu uma fala de Milton Neves sobre seu namoro com Éder Militão, zagueiro do Real Madrid e da Seleção Brasileira.

“Querido e vitorioso Éder Militão com a bola cheia na Espanha! Parabéns, o amor é mesmo lindo”, escreveu o jornalista nas redes sociais sobre uma foto em que Karoline aparece no colo do atleta.



Chateada, Karoline não deixou o comentário passar batido e desabafou sobre a atitude do comunicador, dizendo que esse foi só mais um dos comentários preconceituosos que o casal recebe constantemente:



“Eu juro que não queria falar sobre isso, mas sinto que é necessário. Convivemos diariamente com julgamentos, dedos apontados em nossas caras… julgamentos que partem de pessoas que não possuem conhecimento da nossa intimidade. O tribunal da internet não perdoa. Aprendemos que para sermos pessoas públicas ‘precisamos’ saber lidar com isso. O que é bem triste. Porém, é totalmente assombroso ver um renomado jornalista compartilhando uma publicação tão preconceituosa. E o pior, que faz apologia ao que mais combatemos na internet nos dias atuais: haters”, iniciou Karoline.



“O julgamento maldoso machuca, dói. E sabe o que é mais doloroso? A publicação incita comentários e julgamentos racistas, preconceituosos, que tentam a todo custo nos desmerecer, nos invalidar. Precisamos de mais amor, de mais respeito ao próximo e não de invalidação da vida alheia. Ainda mais por parte da imprensa desportiva, que tanto respeitamos, que tanto admiramos”, finalizou.