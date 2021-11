André Lajst é o novo comentarista da Jovem Pan News

O cientista político falará sobre assuntos do Oriente Médio no canal de notícias

A TV Jovem Pan News anuncia mais uma contratação. André Lajst, cientista político e especialista em Oriente Médio, será o novo comentarista do canal, a partir de segunda-feira, 29/11.

Lajst chega para fazer parte de um time que conta com comentaristas e especialistas nos mais diversos temas para a cobertura de notícias do Brasil e do mundo.

