MBL escolhe branco como cor símbolo da manifestação de 12 de setembro pelo impeachment

Fábio Zanini

FolhaPress

Um dos principais organizadores do ato de 12 de setembro pelo impeachment, o MBL (Movimento Brasil Livre) decidiu usar o branco como cor símbolo na manifestação. A ideia é procurar um tom que fuja do vermelho da esquerda e do verde-amarelo dos apoiadores do presidente.

Em atos anteriores de que participava, o movimento usava amarelo, mas desde então busca marcar diferença com o bolsonarismo. “A ideia é atrair forças políticas difusas ao criar essa simbologia”, diz Renan Santos, da coordenação do movimento. Mesmo o caminhão de som estará decorado nessa cor.

Entre as presenças esperada no caminhão de som do grupo, na avenida Paulista, estão pré-candidatos da terceira via, como Alessandro Vieira (Cidadania) e Simone Tebet (MDB). João Amôedo, do Novo, que oficialmente desistiu da candidatura, também deve discursar. O movimento diz, no entanto, que o foco da manifestação segue sendo o afastamento de Bolsonaro.