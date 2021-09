Incêndio atinge sede do Tribunal de Justiça do Ceará

Incidente começou no almoxarifado da sede, e as chamas logo se alastraram. Não há feridos

Um incêndio atingiu a sede do Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE) na manhã desta segunda-feira (6). As chamas começaram por volta das 4h. Vigilantes trabalhavam no local e acionaram o Corpo de Bombeiros quando perceberam o fogo.

O incêndio começou no almoxarifado da sede e, como é um local com grande quantidade de papéis e móveis, as chamas se alastraram rapidamente, elevando o incêndio a um nível de grandes proporções. Não houve feridos.

O fogo atingiu dois andares da sede. Os bombeiros conseguiram controlar as chamas para que elas ficassem somente nos dois pavimentos. “No momento, as chamas estão sob o controle”, afirma o Corpo de Bombeiros.

A Defesa Civil deve avaliar a estrutura para analisar se há risco de desabamento. Será acionada perícia para averiguar a causa do incêndio.

Por ora, os servidores que trabalhariam hoje ficarão em casa e atuarão em regime de teletrabalho.

Em nota, a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) confirmou que não houve vítimas no incêndio.