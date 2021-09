Saque da 5ª parcela do Auxílio Emergencial para nascidos em abril está liberado

O valor, que é liberado para pessoas que não fazem parte do Bolsa Família, foi depositado digitalmente no dia 22 de agosto

O saque da quinta parcela do auxílio emergencial para nascidos em abril já pode ser feito. A Caixa Econômica Federal liberou o benefício nesta segunda-feira, 6.

O valor, que é liberado para pessoas que não fazem parte do Bolsa Família, foi depositado digitalmente no dia 22 de agosto, os saques, no entanto, levam mais te liberados.

Já a sexta parcela do auxílio começará a ser paga, na poupança digital, no dia 17 de setembro. A consulta da situação do benefício e das parcelas pode ser consultada pelo aplicativo do auxílio emergencial, pelo site auxilio.caixa.gov.br ou pelo https://consultaauxilio.cidadania.gov.br/.

Os valores do variam, vão de R$ 150 a R$ 375, dependendo da situação familiar Até o momento, cerca de 45,6 milhões de trabalhadores receberam o novo auxílio emergencial. Apesar de grande, o número ainda é 22,6 milhões a menos do que no auxílio do ano passado.

O benefício estava marcado para acabar em julho, porém, foi prorrogado por mais três meses e acabará em outubro.