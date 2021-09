Governador do Ceará fala sobre incêndio no Tribunal de Justiça

Chamas acometeram dois andares da sede do TJCE na madrugada desta segunda (5). Governador foi ao local horas depois

O governador do Ceará, Camilo Santana (PT), foi até a sede do Tribunal de Justiça (TJCE) na manhã desta segunda-feira (6). O local foi acometido por um incêndio durante a madrugada.

Santana lamentou o ocorrido, mas ressaltou que não houve vítimas e que nenhum dado foi perdido. “Apenas o pessoal da segurança estava no momento [do incêndio] e saíram todos. Também não houve prejuízo processual por todos os processos hoje estão digitalizados”, disse o governador, que aguarda perícia para entender as causas do incidente.

Camilo Santana disse ainda que disponibilizou dependências para que os servidores sejam realocados caso necessário. Quanto ao atendimento ao público, o governador afirmou que cabe ao TJ informar se haverá suspensão. “Muitos estavam funcionando de forma digital, na internet. Então, eu acredito que vão continuar, mas só poderá avaliar depois que terminar o trabalho dos bombeiros.”

O incêndio

As chamas começaram no almoxarifado do Tribunal, por volta das 4h. Vigilantes trabalhavam no local e acionaram o Corpo de Bombeiros quando perceberam o fogo. As chamas se alastraram rapidamente, mas a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) confirmou que não houve feridos.

A Defesa Civil deve avaliar a estrutura para analisar se há risco de desabamento. Será acionada perícia para averiguar a causa do incêndio. Por ora, os servidores que trabalhariam hoje ficarão em casa e atuarão em regime de teletrabalho.