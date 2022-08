Lula tem indisposição e desmarca encontro com empresários em SP

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) desmarcou um encontro com empresários do varejo que teria na manhã desta quarta, em SP

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) desmarcou um encontro com empresários do varejo que teria na manhã desta quarta-feira (10), no hotel Unique, nos Jardins, em São Paulo.

De acordo com a comunicação do partido, Lula teve uma leve indisposição estomacal na tarde de terça-feira (9), desmarcou um compromisso particular que teria à noite e achava que estaria totalmente recuperado para comparecer ao encontro, mas achou melhor desmarcar na manhã desta quarta. Segundo a equipe, a indisposição não é grave.

O político participaria de uma reunião com integrantes do IDV (Instituto para o Desenvolvimento do Varejo), do qual fazem parte Luiza Trajano (Magalu) e Flávio Rocha (Riachuelo).

O instituto, que é presidido pelo empresário Jorge Gonçalves Filho, da Telhanorte. Os encontros com políticos costumam acontecer regularmente.

O evento com Lula seria parte de uma tentativa de aproximação do petista com o empresariado. Na terça-feira, o político participou de uma sabatina na Fiesp (Federação das Indústrias do Estado de São Paulo), em que defendeu fazer um novo governo “previsível” e com compromisso fiscal.

O aviso de que Lula não viria pegou os participante de surpresa, o petista foi representado no evento pelo vice na chapa, Geraldo Alckmin (PSB) e pelo ex-ministro Aloizio Mercadante.

A organização não divulgou a lista de participantes, mas estima que ao menos 50 dos 73 associados tenham comparecido. Fazem parte dos associados empresas como Americanas, Bob’s, O Boticário e Marisa.

O grupo faz fóruns regulares. No evento desta quarta, faria uma mesa redonda com o políticos. Além de Lula, também foram programados encontros com outros presidenciáveis, como Simone Tebet (MDB), no dia 15 mas ainda sem local definido, e Ciro Gomes (PDT), no dia 22.

O presidente Jair Bolsonaro (PL) teria se encontrado com o IDV há duas semanas, mas desmarcou.