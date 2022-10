Em Minas, Lula tem 45% dos votos totais e Bolsonaro, 40%, diz Genial/Quaest

Pesquisa Genial/Quest em MG, mostra que o ex-presidente Lula (PT) está à frente do presidente Jair Bolsonaro (PL) no Estado, com 45%

Pesquisa Genial/Quest em Minas Gerais, segundo maior colégio eleitoral do País, divulgada nesta quinta-feira, 27, mostra que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) está à frente do presidente Jair Bolsonaro (PL) no Estado, com 45% dos votos totais contra 40%.

A vantagem do petista acontece mesmo com um cenário positivo para o governo. Segundo o levantamento, a avaliação positiva do Executivo tomou a dianteira pela primeira vez desde março deste ano, com 37% avaliando a gestão como boa (eram 23% em março) e 34% vendo como negativa (eram 50% em março).

O presidente também registrou uma diminuição na sua rejeição, com 49% dos mineiros dizendo que não votariam nele (eram 56% em setembro) e 44% se colocando contra Lula (eram 45% em setembro). De acordo com a pesquisa, para 91% dos mineiros, a escolha do seu candidato é definitiva, e 8% ainda podem mudar voto “caso algo aconteça”.

O levantamento também mostra que, para 68% da população, a apoio do governador Romeu Zema (Novo) ao presidente “não muda” seu voto, enquanto para 23% as chances de votar em Bolsonaro “aumentam”.

A pesquisa entrevistou 2.200 pessoas de forma presencial entre os dias 24 e 26 de outubro e tem margem de erro de dois pontos percentuais para mais ou para menos. O nível de confiança é de 95%. O levantamento foi registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) com o número BR-09544/2022.

Estadão Conteúdo