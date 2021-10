Prevent Senior afirma que acusações de médico são ‘infundadas’

“A Prevent Senior nega as acusações infundadas levadas à CPI com base em mensagens editadas, truncadas ou tiradas de contexto”, afirma o texto

Renato Machado

BRASÍLIA, DF

A Prevent Senior divulgou nesta quinta-feira (7) uma nova nota na qual nega e repudia as acusações feitas pelo médico Walter Correa Souza Neto. “O depoimento do médico Walter Correa Neto não trouxe fatos, apenas narrativas que faltam com a verdade. Mais uma vez, a Prevent Senior nega e repudia as acusações infundadas levadas à CPI da Covid e à imprensa com base em mensagens editadas, truncadas ou tiradas de contexto”, afirma o texto.



“A denúncia mais grave é sugerir que os médicos da empresa optem pela adoção de cuidados paliativos para matar pacientes e economizar recursos, o que tanto os médicos quanto a direção da empresa veementemente contestam”, completa. A Prevent afirma que está colaborando para que órgãos técnicos, como o Ministério Público e Polícia Civil, investiguem as acusações para “restabelecer a verdade dos fatos”.