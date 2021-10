CPI mostra hino da Prevent Senior durante sessão

Depoimentos recentes mostram que a operadora de saúde adota uma hierarquia rígida, baseada no lema “lealdade e obediência”

Renato Machado

BRASÍLIA, DF

Durante sessão da CPI da Covid, nesta quinta-feira (7), o senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP) pediu para reproduzirem o hino da Prevent Senior. Depoimentos recentes mostram que a operadora de saúde adota uma hierarquia rígida, baseada no lema “lealdade e obediência”. O médico Walter Corre de Souza Neto explicou em seu depoimento que o hino era tocado nas reuniões dos “guardiões”, que eram chefes dos plantões e coordenadores de ambulatórios.



A letra afirma:

“Nascemos para trilhar, um caminho a desbravar,

Nascemos para viver, de lutas até morrer,

E juntos nós estaremos, E juntos nós venceremos,

Com espadas e com canhões, Nós somos os guardiões”.

“Eu participei de só uma reunião. E nessa reunião a gente teve que ficar de pé, colocar a mão no peito e cantar”, afirmou.



O relator Renan Calheiros (MDB-AL) descreveu a ação como uma “prática nazista”.