Lição da pandemia é que deveríamos ter reagido mais cedo’, diz Tedros Adhanom

Com apoio financeiro da Alemanha, o “hub” tem como objetivo melhorar o preparo para eventuais emergências nessa frente

O diretor-geral da Organização Mundial de Saúde (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, destacou nesta quarta-feira, dia 1º, como lição da pandemia da covid-19, o fato de que “deveríamos ter reagido mais cedo” à potencial crise de saúde. Durante discurso em Berlim, o diretor-geral celebrou a criação de um centro de inteligência sobre pandemias e epidemias da OMS, sediado na cidade alemã.

Com apoio financeiro da Alemanha, o “hub” tem como objetivo melhorar o preparo para eventuais emergências nessa frente. Diretor executivo da OMS, Michel Ryan destacou a possibilidade de, com isso, ser melhorado o preparo e a reação a futuros episódios, no contexto atual da pandemia da covid-19.

Estadão Conteúdo