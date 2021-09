Documentário especial sobre Daniel Craig como 007

Os fãs podem assistir ao filme, com locação gratuita no aplicativo da Apple TV, de 7 de setembro a 7 de outubro, antes do lançamento de 007 – Sem Tempo para Morrer nos cinemas

O documentário especial Ser James Bond, da Metro Goldwyn Mayer (MGM), estará disponível para locação gratuita, exclusivamente no aplicativo da Apple TV*, em mais de 30 países e regiões ao redor do mundo, de 7 de setembro a 7 de outubro de 2021, antes do lançamento nos cinemas de Sem Tempo Para Morrer, o 25º filme da franquia James Bond. Na retrospectiva especial de 45 minutos, Daniel Craig reflete com franqueza sobre sua aventura de 15 anos como James Bond.

Incluindo imagens de arquivo inéditas desde 007 – Cassino Royale até 007 – Sem Tempo para Morrer, o 25º filme de James Bond, Daniel Craig compartilha suas memórias pessoais em uma conversa aberta e sincera com os produtores dos filmes do Agente 007, Michael G. Wilson e Barbara Broccoli, gravada durante as filmagens e antes da estreia da última performance do ator como James Bond.

“Muitas pessoas aqui trabalharam nos cinco filmes comigo”, comenta Craig na conversa com os produtores de Ser James Bond. O ator confessa: “Eu adorei cada segundo das filmagens desses cinco filmes, especialmente 007 – Sem Tempo para Morrer, porque eu acordava todas as manhãs e tinha a oportunidade de trabalhar com vocês. Essa foi uma das maiores honras da minha vida”.

A produtora Barbara Broccoli afirma no especial: “Daniel conduziu este filme, o personagem, a série, a um patamar tão… extraordinário, tão emocionalmente recompensador”.

Seu colega de produção, Michael G. Wilson, complementa: “É emocionalmente difícil constatar que este é o último filme de Daniel como 007. É difícil para Barbara e para mim”.

Com o aplicativo da Apple TV é possível assistir programas e filmes das mais variadas maneiras. O aplicativo está disponível para smartphones e tablets de diversos modelos e sistemas operacionais, além de TVs e nos dispositivos Roku e Amazon Fire TV, Chromecast com Google TV, PlayStation e Xbox. Para quem possui iPhone, iPad e Mac já é possível acessar o site e adicionar o documentário Ser James Bond aos Próximos Lançamentos, no aplicativo da Apple TV, para ser avisado quando o filme estiver disponível para locação gratuita.

O aplicativo Apple TV também oferece o Apple TV+, serviço de assinatura de streaming da Apple, com uma programação de filmes, séries e documentários originais realizados por alguns dos cineastas mais criativos do mundo, bem como canais da Apple TV, recomendações e curadoria personalizadas, e filmes e programas de TV para comprar ou alugar.

Ser James Bond foi dirigido por Baillie Walsh (Reflexos da Inocência) e produzido por Charlie Thomas, Carla Poole e Special Treats Productions. Colin Burrows foi o produtor executivo.

O 25º filme da franquia James Bond, 007 – Sem Tempo para Morrer, será lançado no Brasil a partir do dia 30 de setembro pela Universal Pictures.

Confira todas as maneiras de acessar o aplicativo Apple TV em https://www.apple.com/br/apple-tv-app.

*O aluguel de filmes no aplicativo Apple TV requer um ID Apple.

Sobre o filme

Em 007 – Sem Tempo Para Morrer, Bond deixou o serviço ativo e está desfrutando de uma vida tranquila na Jamaica. Sua paz não dura muito quando seu velho amigo Felix Leiter, da CIA, aparece pedindo ajuda. A missão de resgatar um cientista sequestrado acaba sendo muito mais traiçoeira do que o esperado, levando Bond à trilha de um vilão misterioso armado com nova tecnologia perigosa.

Sobre a Metro Goldwyn Mayer

