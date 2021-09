Grupo Isorecort lança campanha La Casa de EPS

Ações acontecem nos canais digitais da indústria, voltadas ao público geral, colaboradores e profissionais da construção

O Grupo Isorecort lançou uma campanha de marketing para marcar o lançamento da sua escada em EPS (poliestireno expandido ou “isopor”, como popularmente conhecido) e reforçar as informações sobre o sistema construtivo que utiliza o material. Denominada La Casa de EPS, ela acontece até 03 de setembro, com ações envolvendo o público geral, colaboradores e profissionais da construção.

“O EPS ainda é pouco conhecido como alternativa segura e sustentável para a construção. Além disso, ele reúne características interessantes, como resistência, baixo custo, conforto térmico e acústico, facilidade no manuseio e proteção contra a propagação de fogo, por ter aditivo antichama. Com essa campanha, buscamos chamar a atenção sobre as infinitas possibilidades de aplicação do EPS na construção civil”, explica Rodrigo Rezende, gerente administrativo do Grupo Isorecort.

A adoção de sistemas construtivos em EPS é uma tendência crescente em várias cidades brasileiras, a exemplo do que ocorre há tempos nos Estados Unidos e em diferentes países europeus e asiáticos. O sistema construtivo Monopainel, painel monolítico para a execução de alvenaria estrutural, e outras soluções em EPS abrangem toda a edificação: desde paredes e escadas até telhas, lajotas, canaletas para vigas baldrame, fechamentos de shaft, forros e molduras. Cada vez mais, ele se destaca junto aos profissionais da construção interessados em obras sustentáveis, com agilidade na montagem e sem desperdício de materiais.



“Tudo o que é novo pode causar um certo estranhamento nas pessoas. Por isso, a campanha aproveita o gancho de uma das séries mais assistidas do mundo para desmistificar e popularizar um sistema construtivo que já revolucionou a construção civil em outros países e que começa a fazer o mesmo aqui no Brasil. Esperamos que os consumidores entendam as entrelinhas: que ainda não sabemos criar uma casa de papel segura, mas que já sabemos como construir uma casa de EPS segura, rápida e econômica”, comenta Patricia Magela, coordenadora de marketing do Grupo Isorecort.



Redes sociais

De 30 de agosto a 3 de setembro, nas suas redes sociais, o Grupo publicará cases com fotos e vídeos do “antes e depois” de casas em EPS, para que as pessoas possam visualizar como fica, na prática, uma edificação construída com o material.

A websérie Minuto do EPS, criada este ano, terá episódios especiais. O apresentador usará figurino especial da campanha e tirará dúvidas sobre a construção de uma casa totalmente feita em EPS.

Todas as fotos, vídeos e figurinos foram criados especialmente para a campanha, acompanhando a cor predominante da empresa em todas as suas campanhas, o azul.