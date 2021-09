Bandidos explodem agência bancária no Piauí

Ainda não há informações sobre a quantia levada pelos bandidos

Na nadrugada desta quarta-feira (1º), uma agencia bancária na cidade de Castelo do Piauí foi assaltada por homens fortemente armados. Ainda não há informações sobre a quantia levada pelos bandidos.

De acordo com a polícia, pelo menos oito homens participaram da ação. Parte deles entraram na agência bancária e outros ficaram na área externa para amedrontar os policiais e a população.

“Eles atacaram a agência do Banco Bradesco e explodiram o cofre da agência bancária, foram direto ao cofre. Alguns ficaram nas imediações do banco fazendo contenção, inclusive nas proximidades do quartel da Polícia Militar. Não houve um ataque direto ao quartel, mas temos informações que eles ficaram atirando para alto para que os policiais não efetuassem o seu trabalho”, disse a PM

“Eles tinham a informação privilegiada que o banco estava abastecido. Sabemos que eles andavam em dois veículos, mas também algumas motos foram usadas na ação criminosa”, afirmou o major Etevaldo Alves.

“Temos pistas, imagens de câmeras de monitoramento. Eles fugiram por estradas vicinais que dão acesso a várias cidades. Esse foi o mesmo percurso feito no último ataque a uma agência bancária na cidade”, disse o comandante do 15° BPM.