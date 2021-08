Filho de Trump virá ao Brasil para participar de evento conservador

Ele tem se destacado nas críticas ao presidente Joe Biden, intensificadas com a desastrosa saída dos EUA do Afeganistão

Fábio Zanini

FolhaPress

Donald Trump Jr., filho mais velho e herdeiro político do ex-presidente americano, será a estrela da segunda edição da versão brasileira do Cpac, principal evento da direita dos EUA, que ocorre em 3 e 4 de setembro em Brasília. Aos 43 anos, ele foi peça-chave na campanha que levou Trump à Casa Branca em 2016 e no seu mandato, encerrado em janeiro deste ano. Trump Jr. também tem funções executivas no vasto conglomerado empresarial criado pelo pai.

Ele tem se destacado nas críticas ao presidente Joe Biden, intensificadas com a desastrosa saída dos EUA do Afeganistão, que abriu caminho para a volta do Taleban ao poder. O pai, como é sabido, acalenta o desejo de retornar à Presidência em 2024. No Brasil, o filho de Trump vem promover seu livro recém-lançado, que tem como título “Joe Biden and the Democrat’s Defense of the Indefensible” (Joe Biden e a a defesa pelos democratas do indefensável).

Com estilo parecido ao do pai, ele foi investigado por supostas conexões com a Rússia durante a campanha de 2016, além de ter sido criticado por espalhar fake news e incitar a invasão do Capitólio, em 6 de janeiro. Trump Jr. nega as acusações e diz que são parte de uma vendeta política dos democratas.

A presença dele no Cpac (Conservative Political Action Conference) consolida a aliança política entre o governo de Jair Bolsonaro e apoiadores de Trump. No começo do mês, o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) encontrou-se com o ex-presidente nos EUA. Além de Trump Jr., o evento terá como palestrantes dois ex-ministros de Bolsonaro: Ricardo Sales, do Meio Ambiente, e Ernesto Araújo, das Relações Exteriores. A lista final ainda está sendo fechada.