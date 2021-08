Sem Parar anuncia campanha “Momentos” valorizando a experiência do usuário

Campanha multiplataforma “MOMENTOS” é assinada pela F&Q Brasil e traz o conceito ‘Sem Parar, com você nos bons momentos da sua vida’

Ser Sem Parar é sempre mais: mais proximidade, mais fluidez, mais segurança e mais tempo para curtir os momentos com a família e os amigos. É com essa visão que o Sem Parar, empresa do Grupo Fleetcor e líder nos meios de pagamentos automáticos no Brasil, anuncia sua nova campanha, focada no posicionamento da marca e com um tom que aproxima ainda mais o Sem Parar da vida das pessoas. A nova campanha “Momentos” tem o seguinte mote: ‘Sem Parar, com você nos bons momentos da sua vida’ e é assinada pela agência F&Q Brasil.



“Somos únicos e imparáveis. Somos líderes de um mercado em constante movimento e nossos pilares mais fortes são a inovação e a diversidade nos usos do Sem Parar. Queremos oferecer cada vez mais novas possibilidades aos nossos mais de 5 milhões de clientes, incorporando suas necessidades de maneira customizada em toda a experiência, desde a contratação do Sem Parar até o uso nos diversos serviços. Hoje já nos consolidamos como uma empresa de pagamentos automáticos que vai muito além do pedágio e que está no dia a dia das pessoas. Durante a pandemia, nosso papel tem sido muito importante.

Possibilitamos que nossos clientes tenham não apenas praticidade, mas também mais segurança por meio dos pagamentos contactless”, destaca Gabriel Porto, CMO do Sem Parar.



Atualmente, o Sem Parar, além de estar presente em 100% da malha pedagiada do Brasil, oferece aos seus clientes o maior portfólio de usos do mercado. São mais de 2.000 estacionamentos (com e sem cancela – entre shoppings, aeroportos e hospitais), cerca de 750 postos de gasolina, 700 drive-thrus e mais de 150 lava-rápidos e 40 condomínios.

A nova campanha está alinhada com a diversidade de serviços prestados pelo Sem Parar e tem como objetivo mostrar que a empresa não é apenas uma tag ou um facilitador nas estradas, mas sim um hub de tecnologias que tiram o consumidor de filas e burocracias para que, com essa agilidade, ele possa aproveitar melhor o tempo. Sem contar os planos de adesão e canais de venda, que são personalizados à realidade dos clientes e refletem as tendências de comportamento de quem usa o Sem Parar.

Com a comunicação desenvolvida em multiplataformas, as peças ganham maior alcance destacando o potencial da empresa e todos os usos dos seus produtos, de uma maneira leve e direta. Por meio de pílulas disponíveis nas redes sociais da marca, iniciativas off-line e do filme principal “Momentos”, a campanha mostra situações cotidianas e ocasiões de lazer, onde o Sem Parar é utilizado como facilitador na vida de seus clientes.



“Queremos mostrar como o Sem Parar está presente na vida das pessoas em diferentes momentos, permitindo que se aproveite os micro momentos com mais leveza, segurança e praticidade, sem as pequenas interrupções do dia a dia.” diz Sabrina Thomé, Diretora de Planejamento Estratégico da F&Q Brasil.