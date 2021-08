O comediante Paulo Vieira afirma: ”Silvetty Montilla deveria ser mais amada e valorizada neste Brasil”

Em sua conta no Twitter, o comediante Paulo Vieira afirmou que a lendária Drag Queen deveria ser mais amada e valorizada em terras brasileiras

A rede social Twitter é uma vitrine de opiniões, muitos famosos usam suas contas na plataforma para opinar sobre assuntos políticos, sociais, sobre entretenimento, enfim, sobre assuntos que estão reverberando de alguma forma neste vasto mundo que é a internet. Com o comediante Paulo Vieira não é diferente e um Tweet postado pelo comediante chamou atenção de muitos seguidores: “Silvetty Montilla deveria ser mais amada e valorizada neste Brasil”.



Imediatamente o ator começou a mensagens de seguidores concordando com sua opinião com relação à Drag Queen que coleciona vários bordões como “Tô Bonita?”. Mas por que Paulo Vieira fez esta postagem? Muitas pessoas ligaram este tweet a uma notícia que correu as redes sociais no dia de ontem (25 de agosto), revelando a estreia de uma versão brasileira do reality show de Rupaul’s Drag Race, a produção teria como apresentadora ninguém menos que Xuxa Meneghel. Muitos internautas alegaram que Silvetty poderia apresentar o reality, já que tem décadas de palco dentro dos mais variados clubes noturnos LGBTQIA+. Vários influenciadores se manifestaram a favor e também contra a escolha de Xuxa.

Silvetty Montilla é transformista e Drag Queen, dona de um humor rápido, daqueles que toma de assalto e arranca gargalhadas de qualquer platéia



Mas quem é Silvetty Montilla? E por que ela deveria ser mais amada pelo Brasil?

Silvetty Montilla é transformista e Drag Queen, dona de um humor rápido, daqueles que toma de assalto e arranca gargalhadas de qualquer platéia. Antes de ingressar na noite e nos espetáculos de comédia, trabalhava como oficial de promotoria do Ministério Público de São Paulo. Com 35 anos de carreira atuou em teatro, fez participações em programas de televisão como ator e repórter no Toma Lá Dá Cá, Tv Fama, Pânico na Band, Programa Eliana. Se apresentou como parte do elenco fixo do grupo de comédia Terça Insana por dois anos consecutivos.

Foi mestre de cerimônias da primeira parada LGBTQIA+, e fez a abertura do evento por vários anos seguintes. Lançou livro, foi presenteada com uma personagem escrito para ela no espetáculo “Cartola. O Mundo é um Moinho. Atuou no cinema, no divertido filme “Do Lado De Fora”, que tem participação da apresentadora Titi Muller. Silvetty viajou o Brasil com seu espetáculo próprio “Coisa Boa Pra Você”, depois de se apresentar nas melhores casas de shows de stand up comedy.

Tem um canal no Youtube onde entrevista personalidades da cena noturna paulistana e também comendou um reality show com moldes parecidos com os de Rupaul’s Drag race, em que as competidoras eram avaliadas por variados atributos da arte Drag Quem, e a cada semana uma participante era eliminada. De lá saíram nomes conhecidos da mídia como Duda Dello Russo e a ativista Rita Von Hunty. Silvetty já chegou a fazer shows 9 casas noturnas somente em uma noite. E nos tempos de pandemia comanda as Lives “Quanto Vale o Show.

Paulo Vieira tem razão!