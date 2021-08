Scala Data Centers inaugura o primeiro Centro de Excelência em Engenharia

Iniciativa da Scala fomenta inovação e novas soluções para a construção de data centers na região, gerando maior ganho de escala, flexibilidade e redução no tempo de entrega dos projetos

A Scala Data Centers, plataforma de data centers hiperescaláveis e sustentáveis, fundada pela DigitalBridge – empresa holding de investimentos em infraestrutura digital da DigitalBridge Group, Inc. (NYSE: DBRG) – anuncia a criação do seu Centro de Excelência em Engenharia (do inglês, Center of Excellence – CoE), na América Latina. Iniciativa inédita no segmento, o CoE assume a gestão de toda a cadeia de design e construção dos data centers da Scala na região, incluindo as etapas de diligência técnica, test fit, projetos conceituais e executivos, passando pela gestão de obra até o comissionamento.

Por meio da verticalização dessas etapas, a Scala reduzirá o tempo de entrega dos data centers aos seus clientes de colocation, uma vez que terá mais controle e visibilidade dos projetos conduzidos, além de dispor de maior ganho de escala. O CoE também será responsável por desenvolver tecnologias e soluções em data center com foco no aumento de eficiência operacional e energética. Dessa forma, os clientes da Scala serão ainda mais bem atendidos no que se refere às necessidades técnicas, englobando as demandas de data centers hyperscale e edge.

O CoE já conta com mais de 40 profissionais na América Latina – entre arquitetos, engenheiros civis, elétricos e mecânicos e especialistas em construção, design e comissionamento – e está em processo de captação de mais talentos, com mais de 20 vagas abertas. “Reforçamos nosso compromisso de gerar valor ao mercado, impulsionando o crescimento e a profissionalização dos negócios em toda a América Latina por meio da contratação de capital humano extremamente qualificado”, afirma Christiana Espinola Weisshuhn, Diretora de Estratégia da Scala.

“O papel do CoE é crucial por garantir um processo de desenvolvimento de data centers ordenado e pensado no futuro, com qualidade de classe mundial. Estamos confiantes que esse centro funcionará como um grande polo de conhecimento, conferindo um novo patamar técnico e de inovação de engenharia não só para a Scala, mas para todo o segmento”, avalia Eugênio Cruz, Diretor de Engenharia da Scala.

Crescimento robusto, sustentável e de longo prazo

Desenvolvida para atender e superar a crescente demanda por acesso digital na América Latina, a Scala tem em seu pipeline de expansão a construção de data centers nos principais centros urbanos e tecnológicos, caraterizados por alta demanda de armazenamento de dados e conectividade. Todos esses projetos, que contam com a garantia de fornecimento de 100% de energia renovável e certificada até 2033, já estão sendo concebidos com base na inteligência e na inovação geradas pelo CoE, dentro do compromisso sustentável e de longo prazo da Scala, que é pioneiro entre os operadores de data center na região.

Somente no estado de São Paulo, a Scala está investindo na construção de 3 novos data centers em seu complexo de Tamboré – SP4 (18MW), SP5 (9MW) e SP6 (60MW) – e em novos campi em Campinas e Jundiaí, planejados com capacidade total de 100 MW cada. No restante da América Latina, os aportes da companhia ocorrem em localidades também estratégicas no México, Chile e Colômbia.